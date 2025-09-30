Elezioni regionali Puglia
Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese

Nel campo del centrosinistra la macchina organizzativa è già in pieno movimento

Corato - martedì 30 settembre 2025 15.49
Il clima politico pugliese si scalda in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, con i partiti e i movimenti che iniziano a scoprire le carte. Se il centrodestra resta ancora in cerca di un candidato unitario, nel campo del centrosinistra la macchina organizzativa è già in pieno movimento e il toto-nomi dei papabili riempie le agende delle segreterie locali.

La prima ufficialità è arrivata dall'assessore barese allo Sviluppo locale e Blue Economy, Pietro Petruzzelli, che attraverso i social ha annunciato la propria candidatura nelle liste del Partito Democratico. Non sarà il solo: secondo indiscrezioni, tra i candidati dem ci saranno anche diversi assessori uscenti. Due nomi praticamente certi sono quelli di Elisabetta Vaccarella e Paola Romano, mentre restano ipotesi da verificare le candidature di Roberta Rigante e Angelantonio Angarano.

Parallelamente, l'europarlamentare Antonio Decaro ha lanciato ufficialmente la sua lista civica, "Decaro Presidente", con un simbolo che raffigura una rosa dei venti stilizzata, a simboleggiare apertura e rinnovamento. L'obiettivo dichiarato è portare in Consiglio regionale volti nuovi, professionisti e amministratori locali senza precedenti esperienze regionali.

Nella provincia di Bari la civica schiererà sedici candidati. Tra i nomi già confermati ci sono: il medico e consigliere comunale di Molfetta Felice Spaccavento, gli ex vicesindaci di Bitonto e Modugno Rino Mangini e Giuseppe Montebruno, gli ex sindaci di Conversano e Acquaviva delle Fonti Pasquale Loiacono e Davide Carlucci, l'assessora di Grumo Anna Colasuonno, il presidente del Consiglio comunale di Castellana Grotte Maurizio Pace e la consigliera monopolitana Silvia Contento.

Nel collegio della BAT, da Trani arriva il nome di Andrea Ferri, mentre da Bisceglie spuntano le candidature quasi certe di Tonia Spina e Francesco La Notte. Sullo sfondo restano le ipotesi legate a Onofrio Musco, Roberta Rigante e Angelantonio Angarano, che però – almeno per ora – avrebbero manifestato poca disponibilità a scendere in campo. Non manca il capitolo legato ad Azione: se la formazione decidesse di presentare una lista autonoma, non sarebbe da escludere la candidatura di Francesco Spina. Sempre dalla Bat arrivano altre due candidature: il consigliere comunale di Barletta per Fratelli d'Italia, Riccardo Memeo, oltre a Debora Ciliento, già Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Puglia

Insieme a Decaro, dalla provincia di Foggia, arriva anche la candidatura di Teresa Cicolella, assessore del Comune di Cerignola.
