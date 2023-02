Eliminazione barriere architettoniche, oggi in Sala Verde l'incontro informativo

La Consulta Permanente per le Politiche a Favore delle Persone con Disabilità del Comune di Corato, con il supporto dell'Amministrazione Comunale, ha ritenuto doveroso, nei confronti dei possibili aventi diritto ad agevolazioni circa l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, organizzare un incontro pubblico informativo che si terrà lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 18:00 presso la Sala Verde del Palazzo di Città,Il Comune di Corato ha pubblicato, datato 17 gennaio 2023, l'Avviso pubblico Contributi per opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche – anno 2023 a seguito del quale saranno erogati contributi (assegnati dalla Regione Puglia) per opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati.Sempre il 17 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la conferma della proroga fino al 31 dicembre 2025 per la detrazione del 75%, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, sugli interventi diretti a rimuovere limiti e ostacoli agli spostamenti o alla fruizione di servizi, specialmente da parte delle persone con disabilità, il cosiddetto Bonus Barriere Architettoniche.L'incontro di questa sera chiarirà alcun aspetti fondamentali quali:- i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo;- gli interventi ammessi a contributo;- le modalità di presentazione della domanda di contributo;- i contributirelativamente all'Avviso pubblico del Comune di Corato e su- a chi- per cosa- in che misura- le opzionirelativamente al Bonus Barriere Architettoniche.All'incontro pubblico informativo prenderanno posto al tavolo dei relatori il Sindaco del Comune di Corato Corrado De Benedittis per i saluti istituzionali, l'Assessore alla Città Solidale e alle Politiche Sociali Felice Addario per l'intervento introduttivo, il Funzionario Comunale Annamaria Cimadomo per l'intervento sull'Avviso pubblico del Comune di Corato e l'Ingegnere Maria Luisa Cannillo per l'intervento sul Bonus Barriere Architettoniche.Al termine degli interventi, agli auditori sarà data la possibilità di fare domande per approfondire gli argomenti trattati e ottenere maggiori informazioni sulle problematiche di maggior interesse.