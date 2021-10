Esercito, Parco, Comune e cittadini insieme per ripulire la Mediana delle Murge dagli pneumatici

Domani, 16 ottobre 2021, alle ore 8:30 presso la Pescara dell'Antica chiunque fosse interessato potrà partecipare all'iniziativa "Alta Murgia Pulita", promossa dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia, finalizzata a ripulire alcune aree del parco.Nell'ambito di questa iniziativa è stata organizzata una raccolta rifiuti presso la Mediana della Murgia e le aree verdi circostanti.Quest'anno, inoltre, alla tradizionale attività di pulizia che coinvolge amministrazioni, scuole e associazioni si affianca una raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso con la collaborazione dell'Esercito e in particolare dell'11° Reggimento Genio Guastatori della Brigata "Pinerolo", guidato dal Comandante delle Forze Operative Sud, il coratino Gen. C.A. Giuseppenicola Tota, che che verrà effettuata in aree particolarmente esposte all'abbandono dei rifiuti.Gli pneumatici raccolti verranno smaltiti nell'impianto di trattamento e riciclaggio "Corgom" di Corato, diventando risorsa con l'ottenimento di materie prime seconde e favorendo così l'economia circolare.È possibile comunicare la propria adesione compilando il modulo QUI Al fine di favorire l'uso di mezzi collettivi, l'Amministrazione comunale mette a disposizione, gratuitamente, un autobus per il trasporto in area murgiana, previo un cospicuo numero di adesioni che dovranno pervenire entro le ore 13.00 di oggi.