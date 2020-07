Esodo estivo, da oggi tutti i weekend da bollino rosso

Tempo di vacanze estive per gli italiani che si apprestano ad organizzare le ferie e partire verso le mete di villeggiatura preferite. Che siano lungo le coste o verso le zone alpine e prealpine, la fase 3 consente una ripresa anche dei flussi turistici che si concentrano in particolar modo nei fine settimana.L'impegno di Viabilità Italia è stato quello di organizzare, su tutta la nostra rete viaria e ferroviaria, interventi in casi di criticità oltre ad intensificare la presenza delle pattuglie nei punti e nei periodi nevralgici. Nel Piano dei servizi di Viabilità Italia sono riportate tutte le informazioni e le misure operative che saranno attuate. Sono state individuate e riportate in un calendario , le giornate in cui si prevede il maggior numero di persone in viaggio.Quest'anno sono contrassegnate con "bollino rosso" i fine settimana del 24 -26 luglio e del 31 luglio – 2 agosto prossimi. Gli spostamenti si preannunciano, invece, più intensi nel fine settimana del 7 – 9 agosto; per la mattina di sabato 8 agosto è previsto "bollino nero". Bollino rosso anche per gli ultimi due fine settimana del mese, in cui si concentrerà il traffico di rientro. Sempre nel calendario sono riportati anche i divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate.Il Piano contiene, inoltre, le informazioni relative alle direttrici a rilevanza nazionale maggiormente interessate dal traffico turistico, gli itinerari alternativi alla viabilità autostradale, le misure di coordinamento delle attività di soccorso stradale e di assistenza alle persone, nonché le aree geografiche che saranno controllate dall'alto dai mezzi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri. Raccoglie anche l'elenco dei cantieri inamovibili su autostrade e strade extraurbane principali, l'indicazione delle misure informative e di assistenza per gli utenti in viaggio e i servizi della Polizia ferroviaria.E proprio in relazione al prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario, anche la Ferroviaria ha potenziato i servizi di vigilanza nelle stazioni ed ha incrementato la propria presenza a bordo dei treni per garantire la massima sicurezza negli spostamenti.