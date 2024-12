Fedea, cantautrice di Corato, debutta con il singolo "Come Vorrei"

La cantautrice coratina Federica Rosa, in arte Fedea, fa il suo esordio nel mondo della musica con il singolo "Come Vorrei", uscito il 26 novembre su Spotify e YouTube e prodotto da Simoke.Il brano racconta di una storia d'amore che, seppur ispirata da una serie TV Gossip Girl, sembra parlare a chiunque abbia mai vissuto una relazione complicata. «Mi piacciono le storie dove due persone, pur avendo mille difficoltà, non riescono a stare lontane l'una dall'altra», spiega. «Chuck e Blair mi affascinano per la passione che li unisce e li consuma, ed è quella stessa passione che ho cercato di raccontare nella canzone», ci racconta Federica.Fedea, che vive a Roma ormai da tre anni, scrive canzoni da quando aveva 16 anni, e il suo stile è cambiato molto nel corso degli anni. Se i primi pezzi erano più legati al cantautorato, oggi la sua musica si è evoluta verso un pop più moderno, che prende ispirazione dalle sonorità americane. «Mi piace sperimentare, ma non voglio mai abbandonare le mie radici. Ogni volta che scrivo una canzone, cerco di essere sincera, di esprimere qualcosa che sento davvero».Ma la musica non è la sola passione di Fedea. L'anno scorso ha avuto l'opportunità di doppiare la protagonista di Yuku e il fiore dell'Himalaya, un'esperienza che l'ha sorpresa e affascinata. «Il doppiaggio è un mondo completamente nuovo, ma mi è piaciuto davvero tanto. Spero di poter fare altre esperienze simili».E ora? Il sogno di Fedea è quello di portare la sua musica dal vivo. «Mi piacerebbe tanto fare concerti, aprire per altri artisti e far conoscere la mia musica in giro. Sto lavorando a un repertorio che spero di poter portare sul palco nei prossimi mesi».Per Fedea, la musica è una forma di comunicazione diretta e autentica, un modo per raccontare emozioni, storie, sensazioni che non si trovano facilmente altrove. E con Come vorrei, il suo viaggio è appena cominciato.