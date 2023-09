Ferrotramviaria, il viaggio della speranza di una pendolare: due ore per percorrere la tratta Corato - Bari

Dove puoi arrivare da Bari con circa due ore di volo? Ibiza, Vienna, Varsavia, Bucarest, Budapest, Atene, Madrid, Siviglia, Monaco sono solo alcune delle mete che puoi raggiungere dal Karol Wojtyla di Bari, con soli 120 minuti (o giù di lì) di volo. Ora, fatte le dovute distinzioni tra mezzo aereo e mezzo ferroviario, secondo voi nel 2023 (perdonate la fretta, quasi 2024), quanto ci mette un treno a percorrere 40 km scarsi, quelli che intercorrono tra la Stazione di Corato Ospedale e Bari Centrale? Risposta: esattamente lo stesso lasso di tempo.La nostra lettrice infatti, ci ha segnalato che in data 28 settembre lei, assieme a centinaia di altri studenti e lavoratori che andavano a Bari per ottemperare ai loro doveri, hanno impiegato circa 2 ore per toccare Bari, la tanto agognata Terra promessa, così vicina, ma così lontana allo stesso tempo.Adriana, questo il nome della nostra segnalartice, è salita sul convoglio da Corato Sud alle ore 6:44, in condizioni di sovrannumero rispetto ai posti che il treno poteva effettivamente contenere. Arrivati a Terlizzi, i dipendenti Ferrotramviaria hanno consigliato a molti dei passeggeri di scendere ed aspettare la coincidenza che da Terlizzi li avrebbe portati nel capoluogo di regione. Alle 7:27 circa (quarantatré minuti dopo la partenza da Corato) ecco finalmente il secondo treno per Bari. Dopo una quindicina di km, alla stazione di Fesca San Girolamo, ecco l'altro colpo di scena. Bisogna cambiare treno! Tutti i passeggeri sono stati dunque accompagnati all'uscita e hanno aspettato un terzo treno, che alle ore 8:40 è approdato finalmente, dopo un'odissea di due ore e due cambi, alla terra promessa, alla tanto agognata Bari.Il prezzo dei biglietti continua a salire, la tratta Bari Barletta sta subendo trasformazioni non indifferenti, i mezzi sono sempre più nuovi. I problemi però continuano a rimanere gli stessi. È possibile nel 2023 (quasi 2024) metterci così tanto per percorrere 40 km in treno? La domanda è retorica, ovviamente no. Ma qui da noi succede, più spesso di quanto si creda.