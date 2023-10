Festa dei Lettori 2023: letture ad alta voce

Città, bene comune con i suoi spazi pubblici e l'intero organismo urbano nel suo insieme come fatto fisico, sociale e politico che favoriscono il superamento dell'isolamento.Alla luce di questa riflessione, nell'ambito della Festa dei Lettori che ripercorre il tema "Nessun uomo è un'isola", il Presidio del Libro di Corato propone letture ad alta voce rivolte a bambini dai 6 ai 10 anni in via Aurelia, nei pressi del murales dal titolo "Nessuno è un'isola", coerente con il motivo conduttore della Festa.Le letture, incentrate sul tema della solidarietà, dei muri da abbattere, della bellezza creativa dei bambini, saranno animate dalla voce e dalla simpatia di Room to Play.Appuntamento domenica 8 ottobre 2023Via Aurelia (nei pressi del murales)Ore 16.30Partecipazione liberaLa Festa dei Lettori è promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro, con il patrocinio morale del Comune di Corato.Hanno fatto rete per questo appuntamento: il Patto per la lettura della città di Corato, la Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani", la Parrocchia Sacra Famiglia, l'associazione Libera e Room to Play.