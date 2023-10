Festa dei Lettori 2023. Nessun uomo è un’isola

Ritorna dal 1 all' 8 Ottobre 2023 la Festa dei lettori, giunta alla 19° edizione, tradizionale iniziativa dell'Associazione Presìdi del libro che rende omaggio alla lettura e ai lettori portando i libri fuori dai luoghi consueti, nelle piazze e per le strade, nei ristoranti e nei bar, nelle vetrine dei negozi.Gli incontri con gli autori, le letture pubbliche, i confronti e le numerose iniziative promosse dai Presìdi in tutt'Italia coinvolgono lettori di ogni età e vedono la partecipazione di scuole, biblioteche, librerie, associazioni e realtà che hanno a cuore la promozione e il valore della lettura.Il tema di quest'anno è "Nessun uomo è un'isola", ispirato ad un verso di John Donne.Nessun uomo è un'isola e a nessuna persona, concetto che implica la soggettività del singolo ma anche la sua estensione relazionale. è lecito disinteressarsi del bene comune, valore fondamentale in una società a rischio di frammentazione e di individualismo.Alla luce di questa riflessione, il Presidio del Libro di Corato propone percorsi per bambini e adulti sul tema del bene comune in varie accezioni:Città, bene comune con i suoi spazi pubblici e l'intero organismo urbano nel suo insieme come fatto fisico, sociale e politico che favoriscono il superamento dell'isolamento.Clima, bene prezioso che, in quanto risorsa comune, va protetto.Diversità come valore, risorsa e diritto in una società plurale.Pace, come relazioni rispettose, come stabilità e sicurezza di un ordine giusto.ProgrammaDal 2 all'8 ottobre 2023Angoli di letturaProposte di letture tematiche per bambini e adulti con possibilità di prestito dei libri espostiBiblioteca comunale "Matteo Renato Imbriani"presso Museo della Città e del Territorio. Via TrilussaDa lunedì a venerdì ore 9.00-13-00Martedi e giovedi ore 16.00-19.00Angoli di letturaProposte di letture tematiche per bambini e adultiLibreria Liber UbikCorso Garibaldi, 24Piccoli ChiViale Ettore Fieramosca, 1Sonic ArtCorso Mazzini, 8Lunedì 2 ottobre 2023Letture ad alta voceStudi pediatrici dott.sse Belsito- PeccarisiOre 16.30-17.30In collaborazione con il gruppo Nati per LeggereMartedi 3 ottobre 2023Letture ad alta voceStudio pediatrico dott.ssa MastromauroOre 16.30-17.30In collaborazione con il gruppo Nati per LeggereVenerdì 6 ottobre 2023Consegna librerie e libri per gli studi pediatrici e le scuole dell'Infanzia del gruppo Nati per LeggereBiblioteca comunale "Matteo Renato Imbriani" presso Museo della Città e del Territorio.Via TrilussaOre 15.30-16.30Venerdì 6 ottobre 2023Parlami dentro. Oltre il carcere. Lettere di (r)esistenza, edizioni la meridiana, 2023La curatrice Marilù Ardillo dialoga con Giada Filannino, libraia e bibliotecariaSala conferenze Casillo Group Via Sant'Elia ZIOre 18.00In collaborazione con la Fondazione Vincenzo CasilloDomenica 8 ottobre 2023Letture animate per bambini dai 6 ai 10 annia cura di Room to playVia Aurelia (nei pressi del murales di Daniele Geniale)Ore 16.30-18.30In collaborazione con Libera Corato, Parrocchia Sacra Famiglia, Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani"Reading e letture ad alta voceSabato 7 ottobre 2023Classi 5A e 5B Ginnasio del Liceo Classico e delle Scienze Umane "A. Oriani"Flashmob sulla lettura di un passo tratto dalle "Epistulae morales ad Lucilium".Dialogo sulla solidarietà tra mondo antico e mondo modernoLunedì 2 ottobre – venerdì 7 ottobre 2023ITET TannoiaSiamo tutti legati da un unico sapereReadingLunedì 2 ottobre – venerdì 7 ottobre 2023IISS Federico II Stupor MundiLa fragilità dell'uomo contemporaneo: letture interdisciplinari su cambiamenti climatici e migrazioniLa Festa dei Lettori è promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro, con il patrocinio morale del Comune di Corato.Hanno fatto rete: il Patto per la lettura della città di Corato, la Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani", il gruppo Nati per Leggere di Corato, l'associazione Libera, la Parrocchia Sacra Famiglia, la Fondazione Casillo, le librerie Liber, Piccoli Chi e Sonic Art.