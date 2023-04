FIDAPA, in Sala Verde la suggestiva Cerimonia delle Candele

La cerimonia delle candele emoziona e delizia i presenti con l'esibizione di una giovanissima pianista e dà il benvenuto a due nuove socie.La cerimonia delle candele, tenutosi nella sala verde del Comune di Corato lo scorso 31 marzo 2023, è un evento importante e simbolico dell'associazione organizzatrice. Essa prevede l'accensione di un intero candeliere che rappresenta l'unione con le donne di tutto il mondo. Durante questa 44^ edizione, la sez. FIDAPA di Corato festeggia anche l'aggiunta di due nuove socie e l'unione con altri Paesi membri.La FIDAPA è una associazione appartenente alla BPW (International Federation of Business and Professional Women) una rete internazionale di donne imprenditrici e professioniste, istituita nel 1930 negli Stati Uniti. Essa collabora con altre federazioni nazionali fondatrici e non.Le candele hanno un triplice significato, rappresentano le federazioni nazionali, rappresentano le donne che continuano a lottare per vedere riconosciuti i loro diritti e per vedere eliminate le discriminazioni, rappresentano le nuove socie. È un momento emozionante, quello dell'accensione, gruppi di donne sempre differenti, in rappresentanza di associazioni o persone, accendono la candela tenendosi per mano.La serata, però, è strutturata per sensibilizzare i presenti, e lo fa dedicando preghiere e appelli che possano far suonare campanelli d'allarme nei presenti. Una preghiera è dedicata alle donne vittime di violenza, guerre e conflitti, che ogni giorno perdono i loro affetti, i loro diritti e le loro stesse vite. Un'altra preghiera va ai cambiamenti climatici che stanno strappando via pezzi del mondo che conosciamo. Su ogni sedia, sono disposti ramoscelli d'ulivo in rappresentanza della prossima Domenica delle Palme, cosicché si possa pregare per la pace, la serenità, il vivere in armonia.Il momento più commovente è senz'altro quello dell'intermezzo musicale ad opera di Margherita Cavallo, una ragazza di 16 anni, promettente pianista, che fa rabbrividire con la sua bravura l'intera sala verde, suonando tre brani di artisti internazionali.