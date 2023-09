FIDAPA, la coratina Lisa D’Introno è la nuova rappresentante Young nazionale

Viene da Corato la nuova rappresentante nazionale dellasezione Young: si tratta di, 27 anni, maestra di sostegno, "fidapina" dal 2013. L'elezione ieri pomeriggio.A margine della cerimonia di rinnovo cariche per il biennio 2023/2025, non nasconde l'emozione Annalisa: «Sono davvero felice di poter ricoprire questa carica. Sono nella FIDAPA da ormai dieci anni grazie alla passione e all'entusiasmo trasmessomi da mia madre, essere arrivata qui è per me motivo di grandissimo orgoglio. Punterò nel fare squadra con le Young di tutta Italia e mi interfaccerò con le rappresentanti Young dei vari distretti al fine di valorizzare le competenze di ogni componente Fidapa, in modo da favorire una maggiore identificazione delle Young sia a livello nazionale ma anche europea. – Poi un accenno al programma: - Il programma che ho presentato al nazionale tratta il tema dell'ecosostenibilità, concetto fondamentale per le nuove generazioni. Cercherò con le rappresentanti dei vari distretti di tutta Italia di confrontarmi e di realizzare delle collaborazioni. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me».Un grande traguardo dunque per Annalisa e per la FIDAPA sezione di Corato tutta. Auguri Annalisa e buon lavoro!