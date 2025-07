Fitto casa Corato, le precisazioni dell'amministrazione sul contributo economico

L'amministrazione comunale informa la comunità coratina che ilrelativo al canone di locazione per l'anno 2023, comunemente detto, sarà erogato al termine dei tempi previsti per il ricorso e delle relative attività istruttorie.Presumibilmente l'erogazione avverrà nella, una volta conclusa la verifica delle istanze oggetto di ricorso.«Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si assicura il massimo impegno dell'ufficio per garantire tempi più rapidi possibili nell'erogazione dei contributi» si legge nella nota stampa istituzionale.