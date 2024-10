Fondazione Megamark, sabato a Bari una "bella serata" di beneficienza

Tutto esaurito anche quest'anno per il consueto appuntamento con la beneficenza delladi Trani, Onlus dell'omonimo gruppo leader nella distribuzione moderna nel sud Italia con quasi 600 punti vendita, in programma, a partire dalle 20,30, inDurante la serata si presenteranno i- il bando di concorso promosso dalla Fondazione Megamark – finanziati con quasi. Il bando, giunto alla sua dodicesima edizione, continua a crescere negli anni in termini di progetti premiati e fondi messi a disposizione del terzo settore pugliese: dal 2012, anno della prima edizione di 'Orizzonti Solidali', sono circa 150 i progetti che hanno visto la luce in Puglia grazie a quasi tre milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione.La serata di beneficenza - condotta da(conduttrice e giornalista, volto noto di Telenorba) e(ideatore e frontman della- sarà ricca di sorprese, a partire dall'ospite canoro, leader di un noto gruppo musicale italiano scioltosi alcuni anni fa.«Questa serata – afferma il cavaliere del lavoro, presidente della Fondazione Megamark - rappresenta per la nostra Onlus un momento di condivisione di emozioni con i nostri collaboratori, partner e amici; è una grande gioia incontrare anche gli attori del terzo settore pugliese che, ogni anno, presentano delle splendide idee in favore del territorio e di persone meno fortunate. Il mio ringraziamento è rivolto a loro e a chi, partecipando a questo evento, incoraggia le future iniziative che la Fondazione ha in serbo di realizzare».Le donazioni raccolte per assistere all'evento saranno interamente devolute per le prossime iniziative della Onlus pugliese.