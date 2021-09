Fornelli - Giovanni XXIII, "Difficoltà nella sintesi di esigenze degli istituti"

In seguito alla Delibera di Giunta del 9 settembre, che prevedeva che le aule utilizzate dal Circolo Didattico "Fornelli" tornassero nella disponibilità degli alunni della scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII", si era ipotizzato che, stante l'atto amministrativo, si potesse trovare una soluzione transitoria per garantire un sereno inizio di anno scolastico.Data la difficoltà a trovare una sintesi tra le diverse esigenze dei rispettivi istituti, volte a favorire una migliore collocazione dei ragazzi, come auspicato dall'Amministrazione, questa mattina il Sindaco, ad integrazione della precedente Delibera di Giunta, ha disposto che le aule assegnate alla scuola Giovanni XXIII saranno ancora a disposizione del Fornelli, esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad allestire le nuove aule scolastiche per il circolo didattico Fornelli.Questo pomeriggio, nella Sala Consigliare del Comune di Corato, il Sindaco, Corrado De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Educative e Culturali, Beniamino Marcone, hanno incontrato una cospicua rappresentanza dei genitori degli alunni del Circolo Didattico Fornelli per gli opportuni chiarimenti in merito.Riguardo la tempistica degli atti amministrativi posti in essere è stato evidenziato che l'Ente ha avuto la disponibilità delle risorse finanziare, necessarie per compiere gli atti amministrativi di impegno, solo dopo l'approvazione del bilancio consuntivo del 31 luglio e a seguito di aggiudicazione di ulteriori risorse, come da bando ministeriale, avvenuta in data 26 agosto.