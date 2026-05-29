Comizio di ringraziamento del Sindaco De Benedittis

Domenica 31 maggio, alle ore 20.00, Piazza Cesare Battisti tornerà ad essere il cuore della città. Un luogo di incontro, partecipazione e comunità, dove il sindaco Corrado Nicola De Benedittis incontrerà cittadini, sostenitori e rappresentanti delle liste della coalizione per un comizio di ringraziamento aperto a tutta la città."Avanti con fiducia, costruendo insieme la speranza" è il messaggio scelto per accompagnare questa serata: non soltanto un momento per dire grazie, ma un nuovo punto di partenza per continuare il percorso costruito insieme in questi anni.Sarà una piazza fatta di volti, relazioni, entusiasmo e partecipazione. Una piazza che in questi mesi ha accompagnato ogni tappa della campagna elettorale e che oggi torna a riunirsi per condividere un sentimento collettivo di gratitudine e responsabilità verso il futuro della città.Accanto al sindaco saranno presenti le forze civiche e politiche della coalizione CAP70033 — Partito Democratico, Intesa Riformista, Corrado Sindaco, Demos, Rimettiamo in moto la città, Articolo49, Prossima, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle.L'incontro sarà anche l'occasione per rilanciare l'impegno amministrativo e politico al servizio della città, nel segno della continuità, della partecipazione e della speranza. Una speranza concreta, costruita giorno dopo giorno attraverso il lavoro condiviso, la presenza e la capacità di sentirsi comunità.