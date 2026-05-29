Vita di Città
Corato Social Camp: due giorni di dialogo tra persone, idee e territori per fare comunità
Confronto diretto tra la pubblica amministrazione, gli enti del Terzo Settore e i cittadini
Corato - venerdì 29 maggio 2026 10.01 Comunicato Stampa
Il futuro del welfare locale e della partecipazione attiva si dà appuntamento a Corato. Venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026, l'Atrio di Palazzo Gioia e Piazza Sedile ospiteranno il "Corato Social Camp". Persone, idee e territori in dialogo, per fare comunità", un'importante iniziativa focalizzata sulla co-progettazione e sul confronto per la costruzione di un territorio più giusto, sostenibile e inclusivo.
L'evento prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, dalle ore 16:00 alle 20:00, presso l'Atrio di Palazzo Gioia, con la presentazione ufficiale dei risultati e delle azioni concrete già realizzate nell'ambito del percorso di "Corato Sociale". In questa occasione verranno illustrati alla cittadinanza strumenti chiave come la nuova Carta dei servizi, l'Osservatorio e la Mappa digitale. A seguire, lo spazio si trasformerà in un luogo di dibattito aperto e discussione partecipata, favorendo un confronto diretto tra la pubblica amministrazione, gli enti del Terzo Settore e tutti i cittadini desiderosi di contribuire alla crescita della comunità. Contemporaneamente, la vicina Piazza Sedile si animerà con gli stand espositivi delle organizzazioni locali, una vetrina a cielo aperto per far conoscere le tante realtà che operano quotidianamente sul territorio.
I lavori riprenderanno la mattina di sabato 30 maggio, dalle ore 09:00 alle 13:00, nuovamente nella cornice dell'Atrio di Palazzo Gioia, con una serie di talk guidati da esperti del settore. Sarà un vero e proprio viaggio attraverso le pratiche che trasformano i territori, toccando temi che vanno dalla tutela ambientale all'imprenditoria sociale, fino al contrasto alla povertà e all'educazione non formale. A dare voce a queste esperienze saranno cinque protagonisti d'eccezione: Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia; Ibrahim El Shelik, referente di Terre Solidali Impresa Sociale; Michele Tataranni, presidente dell'associazione InConTra; Giulia Iacovelli, co-Founder di MoveOn ETS; e Roberto Ricco, progettista Sociale.
In vista dell'evento di venerdì pomeriggio, gli organizzatori invitano formalmente tutte le realtà del territorio a prendere parte attiva all'iniziativa prenotando uno spazio espositivo in Piazza Sedile. Ogni ente potrà decidere di allestire la propria postazione in autonomia con un proprio gazebo o banchetto, oppure richiedere una delle strutture messe a disposizione dal CSV San Nicola ETS.
Per aderire e riservare il proprio posto, è necessario inviare una mail all'indirizzo coratosociale@csvbari.com specificando le proprie necessità logistiche e indicando un recapito telefonico. Le assegnazioni avverranno in base all'ordine di arrivo delle richieste e fino a esaurimento delle disponibilità.
L'evento prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, dalle ore 16:00 alle 20:00, presso l'Atrio di Palazzo Gioia, con la presentazione ufficiale dei risultati e delle azioni concrete già realizzate nell'ambito del percorso di "Corato Sociale". In questa occasione verranno illustrati alla cittadinanza strumenti chiave come la nuova Carta dei servizi, l'Osservatorio e la Mappa digitale. A seguire, lo spazio si trasformerà in un luogo di dibattito aperto e discussione partecipata, favorendo un confronto diretto tra la pubblica amministrazione, gli enti del Terzo Settore e tutti i cittadini desiderosi di contribuire alla crescita della comunità. Contemporaneamente, la vicina Piazza Sedile si animerà con gli stand espositivi delle organizzazioni locali, una vetrina a cielo aperto per far conoscere le tante realtà che operano quotidianamente sul territorio.
I lavori riprenderanno la mattina di sabato 30 maggio, dalle ore 09:00 alle 13:00, nuovamente nella cornice dell'Atrio di Palazzo Gioia, con una serie di talk guidati da esperti del settore. Sarà un vero e proprio viaggio attraverso le pratiche che trasformano i territori, toccando temi che vanno dalla tutela ambientale all'imprenditoria sociale, fino al contrasto alla povertà e all'educazione non formale. A dare voce a queste esperienze saranno cinque protagonisti d'eccezione: Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia; Ibrahim El Shelik, referente di Terre Solidali Impresa Sociale; Michele Tataranni, presidente dell'associazione InConTra; Giulia Iacovelli, co-Founder di MoveOn ETS; e Roberto Ricco, progettista Sociale.
In vista dell'evento di venerdì pomeriggio, gli organizzatori invitano formalmente tutte le realtà del territorio a prendere parte attiva all'iniziativa prenotando uno spazio espositivo in Piazza Sedile. Ogni ente potrà decidere di allestire la propria postazione in autonomia con un proprio gazebo o banchetto, oppure richiedere una delle strutture messe a disposizione dal CSV San Nicola ETS.
Per aderire e riservare il proprio posto, è necessario inviare una mail all'indirizzo coratosociale@csvbari.com specificando le proprie necessità logistiche e indicando un recapito telefonico. Le assegnazioni avverranno in base all'ordine di arrivo delle richieste e fino a esaurimento delle disponibilità.