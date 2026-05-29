Pietro Zona
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Politica

Dopo il voto a Corato, i ringraziamenti di Pietro Zona: «Saremo un’opposizione vigile, presente e responsabile»

Le parole del candidato sindaco della coalizione di centrodestra

Corato - venerdì 29 maggio 2026 10.20 Comunicato Stampa
Dopo l'esito delle elezioni amministrative 2026 a Corato, giungono i ringraziamenti finali di Pietro Zona, candidato sindaco della coalizione di centrodestra: «Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento ai 9.652 cittadini che hanno scelto di accordarmi la propria fiducia e di sostenere il progetto politico che abbiamo costruito insieme in questi mesi.

Un consenso importante, autentico, che rappresenta una grande responsabilità verso la città e verso quanti hanno creduto nella nostra idea di governo del centrodestra per Corato.

Ringrazio tutti i candidati delle liste che hanno sostenuto questa coalizione; Forza Italia, Polis, Lega, Noi Moderati – Popolari, Direzione Corato, UDC, Fratelli d'Italia e, in particolare, Zona Comune, un progetto politico che continuerà a vivere non soltanto tra i banchi del consiglio comunale, ma soprattutto nella città, tra la gente, nell'ascolto quotidiano dei bisogni e delle aspettative dei cittadini.

Ringrazio anche quanti hanno scelto di sostenere la coalizione esprimendo però una preferenza disgiunta rispetto alla scelta del candidato sindaco: un istituto legittimo, che rispetto, ma che in termini politici rende inevitabilmente meno leggibile la coerenza complessiva di una scelta elettorale.
Ringrazio, inoltre, tutti coloro che, chi più e chi meno convintamente, hanno sostenuto il progetto e il programma di governo del centrodestra e della mia candidatura.

I cittadini hanno deciso che io debba sedere tra i banchi dell'opposizione. Lo farò con serietà, determinazione e spirito costruttivo, insieme agli eletti delle liste che hanno condiviso questo percorso.

Saremo un'opposizione vigile, presente e responsabile, affinché le istanze raccolte durante questa campagna elettorale non vadano disperse e affinché quasi diecimila cittadini continuino ad avere una voce forte e credibile nelle istituzioni.

In campagna elettorale ho assunto un impegno preciso con la città: rappresentare chi chiedeva una visione diversa, concreta e coraggiosa per Corato. Quel patto non viene meno oggi. Lo onorerò ogni giorno, con coerenza e rispetto verso ogni cittadino».
  • Pietro Zona
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