Carabinieri
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Cronaca

Rapine in farmacia tra Corato e Molfetta, arrestato un 38enne di Terlizzi

L'uomo avrebbe seminato il panico, tra marzo e aprile. L'ordinanza lo ha raggiunto direttamente nel carcere di Trani, dove si trovava già recluso

Corato - venerdì 29 maggio 2026 9.00
Un 38enne originario di Terlizzi aveva preso di mira farmacie e parafarmacie tra Molfetta e Corato effettuando diverse rapine nel giro di poche settimane, tutte con lo stesso metodo: entrare nell'esercizio, minacciare il titolare con una bottiglia di birra in vetro e svuotare la cassa.

Il primo episodio è avvenuto a Molfetta, dove l'uomo ha sottratto 820 euro in contanti. Il 31 marzo e il 2 aprile 2026 ha colpito altre due farmacie o parafarmacie a Corato, adottando lo stesso modus operandi.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani e condotte dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Il Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura e disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita il 9 maggio scorso. La misura è stata notificata all'uomo presso la casa circondariale di Trani, dove si trovava già ristretto per altra causa.
  • rapina
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