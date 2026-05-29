Rapine in farmacia tra Corato e Molfetta, arrestato un 38enne di Terlizzi

Un 38enne originario di Terlizzi aveva preso di mira farmacie e parafarmacie tra Molfetta e Corato effettuando diverse rapine nel giro di poche settimane, tutte con lo stesso metodo: entrare nell'esercizio, minacciare il titolare con una bottiglia di birra in vetro e svuotare la cassa.Il primo episodio è avvenuto a Molfetta, dove l'uomo ha sottratto 820 euro in contanti. Il 31 marzo e il 2 aprile 2026 ha colpito altre due farmacie o parafarmacie a Corato, adottando lo stesso modus operandi.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani e condotte dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Il Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura e disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita il 9 maggio scorso. La misura è stata notificata all'uomo presso la casa circondariale di Trani, dove si trovava già ristretto per altra causa.