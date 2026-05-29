“In Piazza per i Diritti Umani”: domani la terza edizione dell’evento a Corato

Nell'ambito delle iniziative organizzate per la "Festa dell'Europa 2026", la sezione "Antonio Megalizzi" di Corato del Movimento Federalista Europeo e l'associazione culturale "Virtute e Canoscenza" di Bari promuovono la manifestazione "In Piazza per i Diritti Umani – III edizione 2026" per celebrare la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli e il giornalista polacco - bielorusso Andrzej Poczobut che sono stati insigniti del "premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025", il massimo riconoscimento che il Parlamento europeo conferisce ogni anno agli sforzi compiuti a favore dei diritti dell'uomo.La manifestazione avrà inizio con i saluti istituzionali e proseguirà con l'introduzione di Marina Cialdella, Membro del Comitato direttivo del M.F.E. di Corato e con l'intervento di Loredana Cialdella, Segretaria della sezione del M.F.E. di Corato.Durante la cerimonia saranno citati alcuni articoli della "Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea" e della "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo" e sarà declamata la poesia "Libertà" di Paul ÉLUARD, letta a cura di Marialuisa Cialdella e Ettore Soldano, Soci Giovani del M.F.E. di Corato.Durante il pomeriggio sarà sviluppato un focus sulla Responsabilità d'Impresa, a cura dell'Impresa Ferrotramviaria S.p.A. Allieterà l'evento, l'esecuzione di intermezzi musicali da parte degli alunni della Scuola secondaria di primo grado "De Gasperi" di Corato, guidati dai docenti Aldo Di Tommaso e Simone Salvatorelli.L'iniziativa si concluderà con il dibattito con il pubblico e coinvolgerà complessivamente n. 100 studenti delle Scuole aderenti alla nostra rete: I.T.E.T. "Padre A. M. Tannoia" di Corato e di Ruvo di Puglia, l'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" di Corato, I.I.S.S. "A. Oriani – L. Tandoi" di Corato, Istituto comprensivo "Tattoli – De Gasperi" di Corato, Liceo classico, linguistico, delle scienze umane "Francesco De Sanctis" di Trani.L'evento si svolgerà "sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo", con il patrocinio morale della Commissione europea, dell'Istituto di Studi federalisti "Altiero Spinelli", del Presidente del Consiglio Regionale della Puglia concesso con atto n. 3 del 16/02/2026, del Comune di Corato, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e con la partecipazione del Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia.Inoltre, la manifestazione ha ottenuto contributi economici dal "Centro per il Libro e la Lettura" del Ministero della Cultura, dal Comune di Corato, dalla Fondazione Vincenzo Casillo e ha per sponsor alcune imprese del territorio, tra le quali si evidenzia Ferrotramviaria S.p.A. e Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro S.r.l.Infine, il progetto è stato inserito nel cartellone nazionale, sia del "Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026", sia del "Maggio dei Libri 2026". La cittadinanza è invitata con ingresso libero. A nome della sezione di Corato del Movimento Federalista Europeo Loredana Cialdella conclude: "Anche noi vogliamo dar voce alla giornalista georgiana Mzia Amaglobeli e al giornalista polacco - bielorusso Andrzej Poczobut, impegnati coraggiosamente a raccontare ciò che accade nei propri Paesi autoritari. La loro storia ci scuote e la loro chiamata a combattere per un mondo più giusto ci incoraggia a consolidare il nostro impegno civile."