Trionfo green per la prima H del Tandoi di Corato: doppia vittoria all’Ecocampionato SANB

Applausi, entusiasmo e soddisfazione al Teatro comunale di Corato, dove la classe I H dell'Istituto Tandoi ha conquistato un doppio riconoscimento nell'ambito del progetto di educazione ambientale "L'ambiente siamo noi", promosso da SANB S.p.A. insieme agli istituti scolastici di Corato, Bitonto, Terlizzi e Ruvo di Puglia. Gli studenti della I H sono saliti sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il titolo di miglior classe del territorio di Corato e, soprattutto, la vittoria dell'Eco-campionato 2026, superando 121 classi provenienti da quattro diverse città.La manifestazione conclusiva si è svolta nel teatro comunale di Corato, trasformato per l'occasione in un grande laboratorio di idee, partecipazione e sensibilità ambientale. Una mattinata intensa e coinvolgente che ha celebrato l'impegno degli studenti protagonisti di un percorso educativo dedicato alla sostenibilità e alla tutela del territorio.Determinante il lavoro svolto dall'Istituto Tandoi sotto la guida della docente referente del progetto Antonella Salerno, che ha accompagnato gli studenti nelle numerose attività previste dal progetto: dalla realizzazione di video tematici alle sfide tra classi, passando per la "Settimana della carta", campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e iniziative organizzate anche all'interno dei condomini per promuovere comportamenti virtuosi e responsabili. Soddisfazione anche da parte del dirigente scolastico Francesco Catalano, che ha espresso apprezzamento per il risultato ottenuto dagli studenti, sottolineando il valore educativo di un progetto capace di trasformare la sostenibilità ambientale in esperienza concreta di cittadinanza attiva.L'edizione 2026 del progetto "L'Ambiente siamo noi" ha coinvolto 17 istituti scolastici dei Comuni serviti da SANB, mentre l'Ecocampionato Ru.Bi.Te.Co. ha registrato la partecipazione di oltre 2.400 studenti e partecipanti impegnati nella diffusione delle buone pratiche ambientali.Nel corso della cerimonia sono state premiate le scuole vincitrici dei singoli Comuni e l'istituto con il miglior punteggio assoluto dell'intero territorio. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un premio green realizzato con materiali riciclati, mentre le classi più meritevoli sono state celebrate con riconoscimenti speciali. L'evento ha rappresentato molto più di una semplice premiazione: un messaggio forte rivolto alle nuove generazioni sull'importanza del rispetto dell'ambiente, della raccolta differenziata e della responsabilità condivisa verso gli spazi comuni.A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione la presenza del meteorologo Rai Alex Guarini e la conduzione del giornalista Michele Salomone, storica voce del Bari calcio e volto noto della campagna SANB "Partita dell'anno: civili contro incivili".