Fra maschere e coriandoli, senza i Tenerelli Mucci che carnevale è?

126 anni e non sentirli: una storia tra le più… dolci e più belle quella che accompagna la nascita dei Tenerelli Mucci ® di Giovanni Mucci, prodotto simbolo con la burrata, l'olio extra vergine d'oliva, il vino DOC "Castel del Monte", delle prelibatezze alimentari del nostro territorio.Conosciuti come i confetti colorati dal cuore tenero, i Tenerelli Mucci ® di #MucciGiovannidal1894, sono un dolce antico consolidato nella storia del Carnevale di Andria. I tradizionali -perché purtroppo le sofisticazioni o i tentativi di imitarli ci sono anche in questo settore alimentare-, sono realizzati sia con mandorle di Puglia, in particolare quelle di Toritto della pregiata varietà "Filippo Cea" sia con "Nocciole Piemonte Igp", ricoperte da un doppio strato di cioccolato fondente, bianco e velati da una sottilissima confettatura colorata, che li fanno assomigliare ai coriandoli.Oggi, grazie alla maestria delle giovani leve dei mastri confettieri #MucciGiovannidal1894, è presente in azienda una giovane e fresca generazione, con tanta voglia di innovare e rendere sempre più unico questo prodotto tanto amato e desiderato, non solo dai più piccoli.Fu negli anni '30 che iniziò la tradizione di regalarli a Carnevale, facendo così nascere quel rito meglio noto come la "Petresciata", ovvero il lancio dei confetti non solo tra gruppi mascherati durante la sfilata di Carnevale, ma anche all' abitazione dell'amata. Un rito propiziatorio di fecondità, quest'ultimo, nei confronti della propria dolce metà, per far sapere che qualcuno nell'agognare il suo amore, era pronto a condividere presto con lei le gioie della vita, quali il matrimonio e la nascita dei figli.Ebbene, da questa ed altre tradizioni legate ai Tenerelli Mucci ® #MucciGiovannidal1894, oggi dall'inventiva di Cristian, Cristina, Loredana e Manuela Mucci è nato l'ultimo prodotto, anch'esso un concentrato di goloso cioccolato al latte e fondente che ricopre un cuore fatto rigorosamente con "Nocciole Piemonte IGP", il #CiokoMucci ®.Il CiokoMucci ®, contraddistinto dalla sua tipica etichetta, è un prodotto dolciario senza glutine, quindi preparato anche per coloro che sono intolleranti, le cui proprietà organolettiche e merceologiche (cacao per cioccolato al latte min. 32% e fondente min. 62,9%), sono garantite per un termine di conservabilità ottimale di 12 mesi. Privo di coloranti, è un prodotto dolciario adatto anche per musulmani (halal), ebrei (kosher) e per vegetariani. Dallo stoccaggio al confezionamento, questo prodotto subisce ben 8 procedimenti di lavorazione, in ambiente rigorosamente adatto secondo l'HACCP, reg. n. 852/2004/CE.Quindi, una occasione in più, per questo Carnevale, per gustare non solo i Tenerelli Mucci ® tradizionali di #MucciGiovannidal1894, ma anche i CiokoMucci® , che siamo sicuri saprà meritare la fiducia e l'interesse del consumatore.