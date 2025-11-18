Vita di Città
Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak!
La Pro Loco "Quadratum" e l'Amministrazione Comunale hanno già mosso i primi passi fondamentali, incontrando nei giorni scorsi i dirigenti e i referenti degli istituti scolastici della città.
Corato - martedì 18 novembre 2025 16.23 Comunicato Stampa
È ufficialmente iniziato il percorso organizzativo per l'edizione 2026 del Carnevale Coratino, uno degli eventi più attesi dalla comunità.
La Pro Loco "Quadratum" e l'Amministrazione Comunale hanno già mosso i primi passi fondamentali, incontrando nei giorni scorsi i dirigenti e i referenti degli istituti scolastici della città.
Dopo un proficuo confronto, è stato definito il tema centrale che guiderà la creatività dei costumi e delle performance: "Cinema e Audiovisivo".
"Il cinema è la fabbrica dei sogni, e quale migliore occasione del Carnevale per trasformare Corato in un grande set cinematografico a cielo aperto," dichiara la Pro Loco Quadratum.
"Questa scelta non solo celebra una forma d'arte universale, ma offre anche alle scuole e ai gruppi mascherati infinite possibilità creative, dai classici intramontabili ai fenomeni contemporanei dell'audiovisivo.
Tra l'altro il tema si pone in continuità con i temi selezionati negli anni precedenti che hanno interessato espressamente il mondo delle arti, del teatro e della creatività".
La Pro Loco "Quadratum" e l'Amministrazione Comunale hanno già mosso i primi passi fondamentali, incontrando nei giorni scorsi i dirigenti e i referenti degli istituti scolastici della città.
Dopo un proficuo confronto, è stato definito il tema centrale che guiderà la creatività dei costumi e delle performance: "Cinema e Audiovisivo".
"Il cinema è la fabbrica dei sogni, e quale migliore occasione del Carnevale per trasformare Corato in un grande set cinematografico a cielo aperto," dichiara la Pro Loco Quadratum.
"Questa scelta non solo celebra una forma d'arte universale, ma offre anche alle scuole e ai gruppi mascherati infinite possibilità creative, dai classici intramontabili ai fenomeni contemporanei dell'audiovisivo.
Tra l'altro il tema si pone in continuità con i temi selezionati negli anni precedenti che hanno interessato espressamente il mondo delle arti, del teatro e della creatività".