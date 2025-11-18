Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak!

È ufficialmente iniziato il percorso organizzativo per l'edizione 2026 del Carnevale Coratino, uno degli eventi più attesi dalla comunità.La Pro Loco "Quadratum" e l'Amministrazione Comunale hanno già mosso i primi passi fondamentali, incontrando nei giorni scorsi i dirigenti e i referenti degli istituti scolastici della città.Dopo un proficuo confronto, è stato definito il tema centrale che guiderà la creatività dei costumi e delle performance: "Cinema e Audiovisivo"."Il cinema è la fabbrica dei sogni, e quale migliore occasione del Carnevale per trasformare Corato in un grande set cinematografico a cielo aperto," dichiara la Pro Loco Quadratum."Questa scelta non solo celebra una forma d'arte universale, ma offre anche alle scuole e ai gruppi mascherati infinite possibilità creative, dai classici intramontabili ai fenomeni contemporanei dell'audiovisivo.Tra l'altro il tema si pone in continuità con i temi selezionati negli anni precedenti che hanno interessato espressamente il mondo delle arti, del teatro e della creatività".