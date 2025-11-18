Carnevale
Carnevale
Vita di Città

Carnevale Coratino: motore, azione, Ciak!

La Pro Loco "Quadratum" e l'Amministrazione Comunale hanno già mosso i primi passi fondamentali, incontrando nei giorni scorsi i dirigenti e i referenti degli istituti scolastici della città.

Corato - martedì 18 novembre 2025 16.23 Comunicato Stampa
È ufficialmente iniziato il percorso organizzativo per l'edizione 2026 del Carnevale Coratino, uno degli eventi più attesi dalla comunità.
La Pro Loco "Quadratum" e l'Amministrazione Comunale hanno già mosso i primi passi fondamentali, incontrando nei giorni scorsi i dirigenti e i referenti degli istituti scolastici della città.
Dopo un proficuo confronto, è stato definito il tema centrale che guiderà la creatività dei costumi e delle performance: "Cinema e Audiovisivo".
"Il cinema è la fabbrica dei sogni, e quale migliore occasione del Carnevale per trasformare Corato in un grande set cinematografico a cielo aperto," dichiara la Pro Loco Quadratum.
"Questa scelta non solo celebra una forma d'arte universale, ma offre anche alle scuole e ai gruppi mascherati infinite possibilità creative, dai classici intramontabili ai fenomeni contemporanei dell'audiovisivo.
Tra l'altro il tema si pone in continuità con i temi selezionati negli anni precedenti che hanno interessato espressamente il mondo delle arti, del teatro e della creatività".
  • Carnevale Coratino
  • Carnevale
Arte di incontrarci una serata di riflessione tra arte e fede
18 novembre 2025 Arte di incontrarci una serata di riflessione tra arte e fede
Effrazione in villa nella zona residenziale di Corato, rinvenuta una e-bike davanti all’abitazione
18 novembre 2025 Effrazione in villa nella zona residenziale di Corato, rinvenuta una e-bike davanti all’abitazione
Altri contenuti a tema
Carnaval Dance", con "Ciao Darwin vince il palio del Carnevale coratino Carnaval Dance", con "Ciao Darwin vince il palio del Carnevale coratino Grande entusiasmo e partecipazione per l'ultima giornata dedicata ai gruppi mascherati
Carnevale Coratino, successo per la seconda sfilata Eventi Carnevale Coratino, successo per la seconda sfilata Domenica prossima ultima sfilata con la proclamazione dei vincitori
La tradizione del Carnevale di Andria si rinnova al Museo del Confetto Mucci Giovanni Speciale La tradizione del Carnevale di Andria si rinnova al Museo del Confetto Mucci Giovanni Tra le usanze più affascinanti c’è “La Petresciata”, un rituale che rende omaggio alla tradizione andriese
Seconda sfilata di gruppi mascherati del Carnevale coratino Seconda sfilata di gruppi mascherati del Carnevale coratino Si parte alle 14.30 con lo stesso percorso di domenica
Fiume in piena di allegria per il 45° Carnevale Coratino Fiume in piena di allegria per il 45° Carnevale Coratino Severamente vietato non divertirsi
Al via il Carnevale Coratino Al via il Carnevale Coratino Si parte alle 14:30 da Via Lama di Grazia diretta Facebook su Coratoviva in collaborazione con SpazioTv
Carnevale 2025: Venezia-Putignano-Corato, la diretta domenica a partire dalle 15.30 Eventi Carnevale 2025: Venezia-Putignano-Corato, la diretta domenica a partire dalle 15.30 Spaziotv e CoratoViva sono pronte a trasmettere la tradizionale sfilata
“Trifoni e Basilischi”: un nuovo carro animerà il Carnevale Coratino “Trifoni e Basilischi”: un nuovo carro animerà il Carnevale Coratino La storia sarà il tema del carro proposto dalla Compagnia del Trifone assieme a Lavorare Stanca e all’Antico Commercio
Magma, la Napoli segreta che brucia nelle viscere dei Campi Flegrei
18 novembre 2025 Magma, la Napoli segreta che brucia nelle viscere dei Campi Flegrei
Fede e solidarietà la Fratres celebra san giuseppe moscati in Chiesa Matrice
17 novembre 2025 Fede e solidarietà la Fratres celebra san giuseppe moscati in Chiesa Matrice
Martedì e mercoledì eventi sulla salute a Ruvo di Puglia e Corato con Felice Spaccavento
17 novembre 2025 Martedì e mercoledì eventi sulla salute a Ruvo di Puglia e Corato con Felice Spaccavento
Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2
17 novembre 2025 Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2
Megamark, "Orizzonti solidali ": premiati i vincitori della 13esima edizione
16 novembre 2025 Megamark, "Orizzonti solidali": premiati i vincitori della 13esima edizione
Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga
16 novembre 2025 Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga
Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore di medici e infermieri
16 novembre 2025 Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore di medici e infermieri
Nasce il MurGeoPark Trail Experience: un Festival nel cuore dell'Alta Murgia
16 novembre 2025 Nasce il MurGeoPark Trail Experience: un Festival nel cuore dell'Alta Murgia
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.