Carnevale Coratino: il programma della 45esima edizione

La 45esima edizione del Carnevale Coratino si svolgerà a Corato fino al 9 marzo, con un ricco programma di eventi. Le tradizionali sfilate mascherate si terranno domenica 2 marzo e martedì 4 marzo, con raduno alle ore 14:30 in Via Lama di Grazia e arrivo in Piazza Cesare Battisti, attraversando i corsi cittadini. La manifestazione culminerà domenica 9 marzo con la "Festa della Pegnàte", durante la quale si esibiranno gruppi privati e verranno proclamati i vincitori del concorso mascherato. Si prevedono oltre 4000 figuranti nei tre corsi mascherati con la presenza di tutti gli istituti scolastici e una decina di gruppi privati tra associazioni, parrocchie e privati.La storica manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Quadratum in collaborazione con il Comune di Corato e con il patrocinio della Regione Puglia e UNPLI Puglia APS.Quest'anno, il Carnevale renderà omaggio al 150° anniversario del Teatro Comunale di Corato, integrando nel programma concerti, laboratori, mostre e DJ set.Tra gli eventi di spicco, domenica 2 marzo, in Piazza Cesare Battisti, si terrà il concerto de "I Cugini di Campagna".Programma:20 febbraio ore 18:00 - salone del Movimento "VivereIn" Via Giappone, 40presentazione del libro di Ilario Copertino "U scerìff" maschera tipica del carnevale di Corato: dalle origini ai giorni nostri23 FEBBRAIO 2025 - Piazza SedileDalle ore 10,30 alle 13,00"Io mi maschero, tu ti mascheri?"in collaborazione con New Group Animation"Grandi e piccoli in maschera con animazione e musica.Inaugurazione "Colori, maschere e tradizioni del Carnevale Coratino"Presso Info Point Corato – Dal 23/02/2025 al 09/03/2025Piazza Sedile, 4528 FEBBRAIO 2025 (evento online - pagina Facebook Carnevale Coartino)Chiacchere – Il Podcast del Carnevale Coratinodall'Info Point Corato – ore 19,00 – 1^ Puntata01 MARZO 2025 (evento online - pagina Facebook Carnevale Coartino)Chiacchere – Il Podcast del Carnevale Coratinodall'Info Point Corato – ore 19,00 – 2^ Puntata02 MARZO 2025 - Largo PlebiscitoFiera Straordinaria di CarnevaleDalle ore 14,30 - Partenza da Via Lama di GraziaSfilata dei gruppi – Corsi cittadini e performance in P.zza C. BattistiOre 20,00 "I cugini di campagna" in concerto03 MARZO 2025 (evento online - pagina Facebook Carnevale Coartino)"Chiacchere il Podcast del Carnevale Coratino"dall'Info Point – ore 19,00 – 3^ Puntata04 MARZO 2025 - Largo PlebiscitoFiera Straordinaria di CarnevaleDalle ore 14,30 - Partenza da Via Lama di GraziaSfilata dei gruppi – Corsi cittadini e performance in P.zza C. BattistiDJ Set a cura Radio Selene09 MARZO 2025 - Partenza da Via Lama di GraziaDalle ore 16,00Sfilata dei gruppi privati a concorso, proclamazione dei vincitori in P.zza C. BattistiA seguire "La Pegnàte" – apertura della pentolaccia e Dj SetIntanto dall'8 febbraio è iniziato il laboratorio di cartapesta guidato da Francesco Diaferia che ha come obiettivo la diffusione e conoscenza di pratiche tradizionali. Al termine del laboratorio, le opere collettive realizzate dai partecipanti saranno esposte presso l'Info Point in Piazza Sedile 45.