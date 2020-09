"Frammenti di Murgia" chiude la rassegna Libri al Chiostro

Ultimo appuntamento con la Rassegnaorganizzata dall'Associazione Culturale FOS, nell'ambito delle iniziative dell'Estate Coratina, all'insegna del "Sentimento della Scrittura", tema dell'ultima edizione di Fiero del Libro, che quest'anno celebra i quindici anni di SECOP edizioni.Questa sera, 10 settembre, si presenterà il libro, una raccolta antologica di venti racconti, ambientati in diversi luoghi "custoditi" nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.I racconti, preceduti da una splendida illustrazione, a colori, inedita, realizzata da Rocco Labadessa, sono stati scritti dai venti professionisti che, dopo aver frequentato il Corso per il riconoscimento del titolo, sono diventati le prime GUIDE ufficiali del Parco.La loro lettura, permette di viaggiare attraverso la natura indomita della nostra amata terra, per scoprire luoghi meravigliosi; per avere la possibilità d'imbattersi in tradizioni e culture, sospese tra storia e pura immaginazione fiabesca, su cui si sostiene gran parte del nostro patrimonio orale e popolare, legato a miti e leggende antiche.Ogni storia si muove nelle diverse peculiarità geomorfologiche, faunistiche e vegetazionali della Murgia, trae spunto e origine da fatti realmente accaduti e si nutre della forza di una narrazione fresca e originale, volta al desiderio di far innamorare il lettore di una suggestione territoriale propria, unica al mondo.All'incontro, interverranno Giuseppe Carlucci e Filippo Tito, due Guide Ufficiali del Parco tra gli autori del libro, mentre le conclusioni sono affidate a Francesco Tarantini, Presidente del Parco Alta Murgia.La serata sarà introdotta e coordinata da Raffaella Leone.Appuntamento, quindi a staseraN. B. A causa del covid-19, si accede alla presentazione solo muniti di mascherine.