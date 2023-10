Francesco Fiorentino a Corato con il suo romanzo "Cinque giorni fra trent'anni"

Sabato 14 ottobre alle ore 19.00 lo scrittore e docente universitario di letteratura francese Francesco Fiorentino sarà ospite nello spazio eventi della Libreria Sonicart B-Side in Corso Mazzini 8 a Corato per presentare il suo nuovo libro "Cinque giorni fra trent'anni" edito da Marsilio.L'autore muovendosi in una struttura che scivola dalla commedia umana di Balzac a Rashomon di Akutagawa, racconta le storie di una generazione di giovani che cercavano la propria vita e si ritrovano invece, dopo trent'anni, cambiati davanti a situazioni che non immaginavano di dover vivere.Un romanzo tenero e generazionale, le storie di un gruppo di amici e amiche che racconta il viaggio della vita fra giovinezza e scuola, amori e progetti, età adulta e disillusione.