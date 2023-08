"Geografia di un dolore perfetto": l'autore Enrico Galiano presenta il suo romanzo a Corato

Lunedi 28 agosto alle ore 20.00 nello spazio eventi della Libreria Sonicart B-Side torna a Corato un autore molto amato dal pubblico : ENRICO GALIANO ospite nella nostra città per la sua unica data in tutta la provincia per presentare il nuovo romanzo edito da Garzanti "Geografia di un dolore perfetto" ennesimo successo editoriale dello scrittore e già presente in tutte le classifiche di vendita.Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2020 il «Sole 24 Ore» lo ha inserito nella lista dei dieci insegnanti più influenti sul web. Con le sue lezioni divertenti e un po' fuori dal comune, porta la scuola a teatro con il seguitissimo spettacolo Eppure studiamo felici. Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne va in giro per il mondo con uno zaino, una penna e tanta voglia di stupore. Il suo romanzo d'esordio, Eppure cadiamo felici, in corso di traduzione in tutta Europa, è stato il libro rivelazione del 2017. Successivamente ha pubblicato anche Tutta la vita che vuoi (2018), Più forte di ogni addio (2019), Dormi stanotte sul mio cuore (2020), Felici contro il mondo (2021) e i saggi L'arte di sbagliare alla grande (2020) Scuola di felicità per eterni ripetenti (2022) e il libro per ragazzi La società segreta dei salvaparole. Massimo Gramellini lo ha definito un professore stile "attimo fuggente". Vi aspettiamo, ci si può prenotare presso il punto vendita in Corso Mazzini 8, Corato.