Maggio dei Libri e Sonicart: laboratori con lo scrittore Giuseppe Bordi

Per il Maggio dei Libri 2023 la Libreria Sonicart B-Side ha organizzato un calendario di eventi con le scuole

Dopo il successo del 6 maggio scorso con Giancarlo Visitilli alla scuola ITET di Ruvo, ospiti anche alcune classi di Corato, martedi prossimo 16 cm sarà la volta di un autore molto amato dai bambini: Giuseppe Bordi.La mattina con la scuola Don Tattoli-Via Gravina ed il pomeriggio con alcune classi della Cifarelli, entrambi gli eventi sono Sold out!Grazie alle maestre e ai bambini che hanno condiviso il progetto.Il prossimo appuntamento sarà con il prof per eccellenza, Vincenzo Schettini de "La fisica che ci piace" protagonista di un matinée organizzato dalla Libreria e molto atteso nella nostra città dove è ospite per la prima volta in assoluto.