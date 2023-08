"Geografia di un Dolore Perfetto": presentato presso Sonicart l'ultimo romanzo di Enrico Galiano

La complessità del rapporto tra padre e figlio è il grande tema affrontato nel nuovo romanzo di Enrico Galiano, "Geografia di un dolore perfetto", presentato ieri sera presso la libreria Sonicart B-Side.Sonicart B-Side si dimostra ancora una volta un centro letterario vivace e attrattivo, in grado di portare a Corato nomi noti sul panorama nazionale. Ieri è stata la volta di Galiano, autore molto seguito in rete. È stato inoltre ospite della Giornata Mondiale della Gioventù 2023 a Lisbona, dove ha tenuto un coinvolgente discorso sul valore del fallimento per la crescita.Galiano torna piacevolmente, come egli stesso riferisce durante l'incontro di ieri, nella nostra città. Coratino d'adozione, ha presentato alcuni suoi romanzi di successo presso scuole e librerie locali negli anni precedenti, partecipando ad esempio alla scorsa edizione della mostra letteraria "Libri in scena".Attraverso la narrazione leggera e profonda allo stesso tempo, il lettore vive le emozioni di Pietro, il protagonista, un professore universitario chiamato a Tenerife per assistere gli ultimi momenti di Paco, amico della madre divenuto nel tempo figura paterna. Il viaggio è allo stesso tempo fisico e spirituale: attraverso le vicende del protagonista, il lettore è immerso nelle difficoltà dei figli che vivono l'abbandono paterno. Il percorso guiderà Pietro alla consapevolezza che permette ad ogni figlio di diventare adulto: anche i genitori sono esseri umani con i loro fallimenti ed errori.Galiano si rivolge in particolar modo agli adolescenti. Essendo egli stesso un insegnante, è consapevole del valore della letteratura nel percorso formativo dei ragazzi. A tal proposito, è coinvolto in un progetto di lettura con una scuola media coratina che si concluderà con un evento nei prossimi mesi.