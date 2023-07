I giornalisti di Report a Corato per presentare un libro - inchiesta

Appuntamento da non perdere all'interno dello spazio Eventi della libreria Sonicart B-Side in Corso Mazzini 8 dove saranno ospiti Lunedi 10 luglio alle ore 20.00.

i Giornalisti d'inchiesta della nota trasmissione REPORT per la prima volta in Puglia per presentare il nuovo libro.

L'incontro sarà moderato da Cenzio Di Zanni.

Il libro a firma del coratino Cataldo Ciccolella edito da ChiareLettere è intitolato "La grande inchiesta di Report sugli antibiotici - Perché non funzionano più". Scritto a quattro mani con Giulio Valesini - entrambi nella squadra di Report con Sigfrido Ranucci - l'inchiesta «scoperchia un tema gigantesco che rischia di ipotecare il nostro futuro: l'antibiotico-resistenza, ovvero il fatto che i batteri stanno diventando sempre più forti».

Il libro inchiesta rivela una situazione potenzialmente pericolosa per il nostro futuro con documenti inediti, testimonianze preziose di esperti italiani e internazionali, ma anche storie dolorose e incredibili di persone comuni, che ci riguardano perché potrebbero essere quelle di ognuno di noi.

Per gli argomenti di estrema attualità trattati nel libro si consiglia la partecipazione all'evento a tutta la cittadinanza ed è previsto l'intervento di esponenti dell'associazione medico scientifica coratina invitata a partecipare.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

È gradita la prenotazione