"Contro la secessione dei ricchi": a Sonicart il nuovo libro di Gianfranco Viesti

Venerdì 30 ottobre, alle 19,00, presso la libreria Sonicart, verrà presentato il libro "Contro la secessione dei ricchi" (edito da Laterza), alla presenza dell'autore, il prof. Gianfranco Viesti, uno dei massimi esperti in Italia di coesione territoriale.È vero, il regionalismo italiano funziona male.La soluzione, però, non sta nella proposta di un'autonomia regionale differenziata che determinerebbe, di fatto, una secessione delle regioni più ricche.Dall'imposizione fiscale nazionale arriverebbero più soldi a quei territori che storicamente hanno già ricevuto di più, e che pretendono anche di diventare proprietari delle parti di infrastrutture nazionali che risiedono sui propri territori.Diritti esigibili a seconda di dove si risiede, fine del contratto collettivo nazionale e indebolimento delle tutele e dei diritti di lavoratori e lavoratrici: questo accadrebbe, se la riforma firmata Calderoli dovesse essere approvata.L'autore dialogherà con il giornalista Giuseppe Di Bisceglie.L'iniziativa è promossa dal Comitato Beni Comuni di Corato, in collaborazione con la sezione ANPI "Maria Diaferia" di Corato e il Presidio del Libro Corato.La cittadinanza è invitata