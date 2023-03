Francesco Sole a Corato per presentare il suo ultimo romanzo

Grande appuntamento per gli appassionati della letteratura romantica. Il 16 marzo alle ore 19:00, presso la libreria Mondadori Bookstore in Piazza Plebiscito, Francesco Sole presenterà il suo ultimo romanzo, dal titolo "La Storia d'Amore che ti Cambierà la Vita".Con oltre 4 milioni di followers tra Facebook, Instagram, YouTube e Tiktok, Francesco Sole è uno dei volti più noti della generazione dei ragazzi nati negli anni novanta.Diventato celebre grazie ai suoi video in cui scrive frasi d'amore su post-it, Francesco Sole (nome d'arte di Gabriele Dotti) fa il grande salto con Mediaset, essendo nel roster dei conduttori di Tu Si Que Vales.Contestualmente, Sole avvia proficuamente la carriera da scrittore "rosa", con l'amore al centro delle sue opere: "Stati d'animo su fogli di carta" , "Mollato Cronico", "Ti voglio bene-# Poesie", "Ti amo", "L'aggiustacuori", "L'amore ti trova sempre", "Per te", "Così è l'amore", "Love her wild" e nel novembre 2022 "La storia d'amore che ti cambierà la vita".Il romanzo narra della storia d'amore tra Adrian e Carla, con un grande punto interrogativo che si ripercuote per tutta la storia: È possibile tornare a innamorarsi della persona che più di tutti ci ha fatto soffrire?