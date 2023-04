Furto con scasso nella notte: il bottino una Volkswagen Tiguan

Ancora una notte insonne per la città di Corato.In Via Galileo Ferraris alle ore 2:30 circa, cinque individui incappucciati a bordo di una Audi Q5, hanno prima divelto le telecamere di sorveglianza di un attività commerciale, poi hanno rubato una Volkswagen Tiguan lì parcheggiata, rompendo un finestrino e riuscendo a portarla via.L'auto poi, una volta imboccata Via Castel del Monte, ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono giunti Polizia e Metronotte per i rilievi del caso.Ormai non passa notte senza che un furto od un incendio sconquassino e minino la tranquillità della nostra città. Speriamo che il summit di questo pomeriggio organizzato dall'Associazione Imprenditori Coratini sulla sicurezza cittadina possa dare i suoi frutti.