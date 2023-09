Furto d'auto a due passi dal centro: rubata macchina di grossa cilindrata sotto lo sguardo di alcuni passanti

Ieri sera si è verificato l'ennesimo furto d'auto davanti a passanti attoniti. Erano le 22:30 quando due uomini con passamontagna hanno rubato un auto di grossa cilindrata in una traversa di Piazza Almirante, non lontano dal centro.I due malviventi, a bordo di una Audi A4 Avant dei primi anni 2000, di colore nero o blu, hanno impiegato pochi minuti per forzare l'auto in sosta e portarla via con il classico metodo "a spinta". Il tutto sotto lo sguardo indifeso di alcuni passanti.Continua dunque la scia di reati che riguardano le auto in sosta, senza che sinora sia stato trovato rimedio.