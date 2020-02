Gasolio agevolato, CIA Levante: «Ritardi per il rilascio dei libretti»

«I Comuni della provincia di Bari continuano ad accumulare ritardi di settimane per il rilascio dei libretti di controllo per la concessione del carburante ad accisa agevolata. I disservizi persistono, a spese degli agricoltori». A denunciarlo è CIA Levante che chiede di accelerare i tempi.«È una fase delicata: siamo in pieno periodo di arature di vigneti e oliveti, preparazione dei terreni per le coltivazioni orticole, lavori alle colture cerealicole - afferma il presidente provinciale Felice Ardito - Senza gasolio agricolo agevolato, gli agricoltori sono costretti a pagare il carburante a prezzo pieno, con un considerevole aggravio dei costi.Proprio quando necessitano di un sostegno al reddito, le lungaggini burocratiche fanno perdere tempo e denaro agli imprenditori di un settore già alle prese con altri oneri e adempimenti».Alle parole del presidente si associano anche quelle del direttore CIA Levante, Giuseppe Creanza che ravvisa difficoltà degli uffici comunali oberati di arretrati, in una fase delicata delle operazioni colturali: «Accade in molti centri dove gli uffici UMA (Utenti Motori Agricoli) sono andati in tilt. Offriamo la nostra collaborazione alle Amministrazioni comunali - afferma Creanza - per sbloccare il disbrigo delle pratiche, azzerare la mole di arretrati accumulati e consentire alle aziende agricole di procedere con le operazioni colturali».