"Gener-Azione benessere", convegno territoriale Fidapa

Spazio e benessere: concetti tra loro correlati, che abbracciano una moltitudine di declinazioni sociali e culturali. Questo il tema di "Gener-Azione Benessere, lo spazio in cui abitiamo", convegno distrettuale Young promosso dalla(federazione internazionale donne, arti, professioni e affari) Bpw Italy Distretto Sud-Est, nel corso del quale si indagherà circa il legame tra spazio e benessere individuale e collettivo. L'evento avrà luogonella sala Ronchi della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani, con la partecipazione delleIl tema primordiale dell'abitare i luoghi è da sempre connesso alla necessità di "benessere" che l'uomo avverte, in relazione allo spazio urbano e a quello privato, temi per secoli al centro di numerose teorie evolutive. Al giorno d'oggi, gli spazi interni intesi come "la casa" si vanno sempre più riducendo a privilegio dell'ambiente esterno. Il fattore ambiente, infatti, sta implementando tutta la ricerca, portando con sé numerose domande: quali materiali compongono gli spazi che "recingiamo"? Che tipo di caratteristiche hanno? Che benefici portano alla nostra vita nel breve e lungo periodo? Le nostre abitazioni saranno deperibili? Che tipo di rifiuto saranno in futuro?A questi quesiti si tenterà di dare risposte nel convegno distrettuale "Gener-Azione Benessere – Lo spazio in cui abitiamo", ricostruendo un breve excursus storico sull'evoluzione dello spazio più intimo quale l'abitazione e approfondendo le tematiche sui nuovi utilizzi dei materiali naturali per l'edilizia, portando esempi pratici e attivi sul territorio. Interverranno le socie:, architetto, in collaborazione con il gruppo "Madeinterra", società pugliese di BioArchitettura e Design;, psicologa;, imprenditrice vinicola. Gli interventi saranno moderati dalla dottoressa, socia Fidapa.Interverranno la presidente del Distretto Sud-Est Maria Nuccio, la rappresentante Young del Distretto Sud-Est(coordinatrice del gruppo di lavoro) e la presidente della sezione di Trani«Così si connettono sinergicamente il sociale e l'imprenditoria, il territorio e la sua storicità, l'evoluzione dello spazio e gli studi sul benessere collettivo e individuale, sotto il segno di una collaborazione al femminile che pone al centro del sé il "noi"» hanno rimarcato dalla Fidapa.