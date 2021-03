Geopassi, escursioni a piedi e in bicicletta sulla Murgia passando da Corato

14/3/21 Pulo di Altamura - Mezza giornata

21/3/21 Santiquandi e Grotta di S. Maria Degli Angeli - Cassano delle Murge - Mezza giornata

11/4/21 Grave e Riparo del Cavone - Spinazzola Mezza giornata

24/4/21 Scarpata Murgiana - Spinazzola - Mezza giornata con e-bike inclusa nel prezzo

9/5/21 Lamalunga - Altamura - Mezza giornata

23/5/21 Cave della Cavallerizza e Bosco Cortogigli Ruvo di Puglia - Mezza giornata

5/6/21 Lamadensa e Sentinella - Toritto Mezza giornata

19/6/21 Bosco Quarto e Pulicchio di Toritto Mezza giornata

3/7/21 Pulicchio di Gravina e Gurlamanna Mezza giornata

17/7/21 Grave e Bosco Scoparella - Ruvo di Puglia Mezza giornata

7/8/21 Lama Genzana e Castel del Monte - Andria Mezza giornata

28/8/21 La Gravina di Gravina in Puglia Mezza giornata

11/9/21 Grotta San Michele e Lama Matitani a Minervino Murge - Mezza giornata

18/9/21 Pietre Tagliate e Bosco di Bitonto Mezza giornata

3/10/21 San Magno e Necropoli - Corato Mezza giornata

17/10/21 Castello del Garagnone - Poggiorsini Mezza giornata

7/11/21 Doline di Senarico - Spinazzola Mezza giornata

14/11/21 Faraualla e Preveticelli - Poggiorsini Giornata intera a piedi o con e-bike inclusa

5/12/21 Cave di Bauxite - Spinazzola Mezza giornata

19/12/21 Vuotani di Mercadante Cassano delle Murge - Mezza giornata

Le Guide Ufficiali del Parco Nazionale dell'Alta Murgia propongono un ricco calendario di incontri, articolato in due escursioni mensili e dedicato ai Geositi più interessanti dell'Alta Murgia.La proposta è diversificata sia in termini di difficoltà sia come tempi di percorrenza e lunghezza, abbracciando itinerari di mezza giornata o intera, comprendendo uscite in bici, con possibilità di noleggio del mezzo.Il calendario escursionistico comprende 24 date, ad iniziare da marzo 2021 e per tutta la durata dell'anno. «A piedi e in bicicletta tra geositi, praterie in fiore, grotte, boschi, antiche masserie e siti archeologici, guideremo i vostri passi nelle atmosfere incantate che solo la nostra Murgia sa donare» - scrivono le guide ufficiali del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Il programma è sfogliabile sul sito: https://www.calameo.com/read/006604687249f04fc41db Il costo dell'escursione (eventuale ticket d' ingresso in musei, centri visita, eventuale parcheggio) è a carico del visitatore.