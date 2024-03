Giornata di studio dedicata all’artista recentemente scomparso Nicola Tullo

In ricordo dell'artista recentemente scomparso il prof. Nicola Tullo sabato 9 una giornata di studio dedicata agli studenti del Liceo Artistico e ad eventuali delegazioni delle altre scuole di Corato che vorranno partecipare, viene riservato il primo incontro di una serie dedicati alla memoria di un protagonista non solo della scena artistica pugliese, ma anche nazionale oltre che ovviamente cittadina. In un momento in cui il disagio giovanile assume forme e contorni inquietanti, questa manifestazione intende proporre un esempio di impegno civile e sociale, oltre che squisitamente artistico, per contribuire a combattere quella sorta di nichilismo passivo che attanaglia le ultime generazioni di giovani studenti.La lezione, per iniziativa del dirigente scolastico Prof. Savino Gallo, della referente prof.ssa Monica TOMMASICCHIO, sarà tenuta dal prof. arch. Pasquale PISANI e dall'arch. Patrizia TULLO come premessa dell' evento di approfondimento, aperto a tutta la cittadinanza, nel prossimo Maggio,in occasione della premiazione del Concorso letterario "Cataldo Leone" (quest'anno per l'appunto intitolato proprio a Nicola TULLO).