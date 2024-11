Il liceo artistico di Corato sensibilizza alla “Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne”

Questa mattina in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, tutta la comunità scolastica ha partecipato alle attività di riflessione e sensibilizzazione sulla violenza di genere organizzate nella nostra scuola.Alle 8 tutti gli studenti si sono fermati nell'area antistante all'ingresso della scuola per ascoltare la lettura di alcuni brani ricchi di spunti di riflessione, opportunamente selezionati dagli studenti con il supporto della professoressa Petrone.Alcune classi del liceo hanno posizionato sul pavimento dell'ingresso della scuola dei disegni di grandi dimensioni in cui sono stati ritratti i volti di alcune delle numerose vittime di femminicidio.Tutti gli studenti, entrando a scuola, hanno calpestaton i disegni come se fossero un tappeto. La progressiva distruzione degli elaborati simulerà la "distruzione" che ciascuna di quelle donne ha subito.All'ingresso della scuola gli studenti degli indirizzi Design Ceramica diurno, Design Ceramica e Design Legno CPIA, hanno allestito un'installazione di simboli di lotta e solidarietà, utilizzando scarpe rosse in ceramica e silhouette di figure femminili, realizzate nei rispettivi laboratori, ed apporranno locandine contenenti messaggi di denuncia e speranza.Su una parete laterale, all'ingresso della scuola, sono state affisse stampe di dipinti di donna realizzate da artisti di diverse epoche storiche oggetto di una suggestiva performance.Nel corso dell'intera giornata, inoltre, ogni studente del liceo ha liberamente scritto un proprio pensiero sul tema della violenza di genere, in forma anonima, ed inserito in una apposita cassetta posizionata dinanzi all'installazione, all'ingresso della scuola.