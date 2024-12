Al Tandoi di Corato il nuovo laboratorio polifunzionale BluLab

Taglio del nastro all'IPC "L. Tandoi" di Corato, diretto dal dirigente scolastico Francesco Catalano, per il nuovo laboratorio polifunzionale BluLab, un ambiente di "decompressione" dove gli studenti potranno trovare momenti di tranquillità e relax, imparando a gestire stress e ansia. Un ambiente moderno, uno spazio dotato di lavagna interattiva multimediale, sacco da boxe, tavolo da ping pong, angoli per muoversi liberamente, per esprimersi, socializzare e praticare attività sportiva. La realizzazione del laboratorio è stata resa possibile grazie ai fondi PNRR e dimostra ancora una volta l'attenzione e la dedizione agli studenti con disabilità.Un risultato frutto dell'impegno del dirigente scolastico e del lavoro di squadra dell'intero Gruppo inclusione. Uno spazio che certamente arricchisce l'offerta degli ambienti scolastici e sarà messo a disposizione dell'intera comunità. L'inaugurazione è avvenuta nell'ambito della "Settimana della disabilità: frammenti di unicità", appuntamento fisso della scuola coratina, in concomitanza con la Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, che ha previsto una serie di eventi: il concorso letterario "Perle di scrittura inclusiva", laboratori di arte e creatività, attività di reading, torneo di dama, laboratori di pasticceria e laboratori per realizzare decorazioni, stelle natalizie e di ghirlande sostenibili.Nel corso dell'iniziativa sono stati premiati gli studenti e le classi che hanno partecipato al concorso letterario "Perle di scrittura inclusiva". In particolare il primo premio è andato al Gruppo di 4 B del liceo classico Oriani, rappresentato da Francesca Paganelli. Premio speciale a Cristina Nebbia della 3 F IPC. Menzioni alle classi I H e I D. All'inaugurazione ha preso parte anche l'assessore comunale alle politiche sociali, Felice Addario e rappresentanti dell'associazione Gocce nell'Oceano onlus. L'istituto scolastico è una scuola dinamica, aperta al territorio e che attira ogni anno studenti, oltre che da Corato, da Andria, Barletta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, con il sogno nel cassetto di diventare addetti a sala e ristorazione, chef o lavorare nel settore dei servizi sociali.