Settimana dell’inclusione e della cultura paralimpica: manifestazione annuale dell’I.C. “Tattoli - De Gasperi” di Corato

Anche quest'anno è volta al termine lamanifestazione che l'I.C. "Tattoli - De Gasperi" di Corato organizza annualmente in occasione del 3 dicembre, "Giornata internazionale delle persone con disabilità", istituita dall'ONU nel 1992, e che ribadisce e promuove l'inclusione e la consapevolezza delle diverse forme di disabilità.Numerose le iniziative di sensibilizzazione e consapevolezza delle diverse specificità promosse dai tre ordini di scuola in tutti i plessi: letture, visione di video e realizzazione di racconti sui temi relativi all'inclusione hanno caratterizzato le giornate scolastiche della scuola primaria. La scuola dell'infanzia ha usato come fil rouge, un racconto sui colori, poi drammatizzato dai piccoli treenni, quattrenni e cinquenni. L'attività si è conclusa con una festosa mostra all'aperto delle opere artistiche realizzate dai piccoli alunni in un tripudio festoso di colori tra l'orizzonte della natura e l'infinita gioiosità dei bambini.Sull'onda lunga delle paralimpiadi di Parigi 2024, cavalcando quelle immagini potenti degli atleti protetti da un'unica bandiera, quella dell'inclusività, tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato praticamente ad alcune discipline paralimpiche proposte dalla scuola in collaborazione con alcune associazioni sportive. Nella giornata di mercoledì hanno sperimentato il Sitting Volley, pallavolo adattata, promossa dalla scuola in collaborazione con l'associazione sportiva "Matteotti Corato" e, nella giornata di venerdì, all'esibizione di Bocce paralimpiche a cura dell'Associazione Sportiva "I sogni dell'Anima" di Foggia.Non sono mancati momenti di riflessione e di approfondito dibattito sui temi dell'inclusione, in particolare con l'incontro tra gli alunni e il rappresentante del CONI provinciale, Antonio Rutigliano e Valerio Piccioni, giornalista della Gazzetta dello Sport e ideatore dell'evento "La corsa di Miguel" che ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez. I due ospiti sono stati accolti dal Coro della Scuola a cura della prof.ssa Francesca Cavallo e sono stati congedati dalla coreografia del Corpo di Ballo della Scuola a cura della prof.ssa Rosanna Bucci.A suggellare questi momenti di sensibilizzazione nei riguardi della disabilità, il flash mob promosso dall'organizzazione sportiva nazionale Special Olympics Italia a cui hanno aderito numerose scuole del territorio nazionale.Giorni intensi e celebrativi di una scuola che crede ai principi delle pari opportunità e dell'inclusività e li attua e di cui la Dirigente Scolastica, prof.ssa Mariarosaria De Simone, ne è portavoce. La stessa coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato: gli alunni, i docenti, il personale ATA, le Associazioni Sportive, gli ospiti e gli organizzatori, i docenti del dipartimento di Educazione Fisica e i docenti del dipartimento dell'Inclusione .