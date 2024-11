Giornate FAI “Scuole per le Scuole” gli apprendisti ciceroni sono gli allievi dell’Artistico

Un’esperienza di educazione tra pari per scoprire il patrimonio di storia, arte e natura italiani

Dopo l'arricchente esperienza dello scorso anno, in questa edizione gli alunni del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato saranno Apprendisti Ciceroni che guideranno i visitatori delle scuole di ogni ordine e grado nella descrizione e nella scoperta della chiesetta romanica di San Vito .Un tempo extramoenia, la chiesa è oggi inglobata all'interno della città, compresa tra l'anello ottocentesco dello "Stradone" e l'Estramurale oggetto, in questi giorni, di lavori di riqualificazione urbana sostenibile.Gli studenti Ciceroni accompagneranno dunque i loro pari in un percorso di cittadinanza attiva dal Medioevo al contemporaneo.Le scuole di Corato di ogni ordine e grado sono invitate a partecipare.Giorni di visita:da lunedì 18 a venerdì 22 novembre dalle 9,15 alle 12,15.Per poter partecipare è necessario prenotare la visita al seguente indirizzo:andria@delegazionefai.fondoambiente.it