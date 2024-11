L'istituto "Stupor Mundi" di Corato ha aderito a "Io leggo perchè"

Gli studenti hanno incoraggiato la cittadinanza a donare per la biblioteca scolastica

Anche quest'anno l'diha aderito al'iniziativa nazionale di educazione e promozione della lettura con l'obiettivo di contribuire ad accendere laSabato mattina, in rappresentanza delle classi 1F, 2D, 2E e 2F, gli studenti, grazie al supporto delle librerie gemellate "SonicArt" e "Liber Ubik", hanno incoraggiato a donare per la biblioteca scolastica, leggendo a passanti curiosi, distratti, ammirati, a ragazzi più piccoli, impegnati nella medesima iniziativa, passi scelti e frasi significative come: "Chi legge vola alto".E i ragazzi, con i loro sorrisi e il loro vivo entusiasmo sono stati testimoni autentici e genuini di questa verità, con il loro modo di relazionarsi, di interagire, vincendo timidezze e imbarazzi, controllando il proprio carattere, esprimendo l'aspetto migliore che la scuola può offrire.