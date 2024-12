Incontro di educazione finanziaria degli studenti delle Istituzioni scolastiche di Corato

L'appuntamento per gli studenti coratini è per il 9 dicembre

L'Amministrazione comunaledi Corato congiuntamente alla Ragioneria territoriale dello Stato di Bari/BAT, il Consiglio regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l'Ausonia Institute, organizza un incontro di educazione finanziaria a beneficio degli studenti delle Istituzioni scolastiche presenti nella città di Corato.L'incontro si terrà il 9 dicembre 2024 nel Teatro comunale di Corato e parteciperanno 275 studenti delle scuole ITET "PADRE A.M. TANNOIA", I.I.S.S. "A.ORIANI – L.TANDOI" e I.I.S.S. "FEDERICO II STUPOR MUNDI."L'Amministrazione comunale di Corato e le altre Istituzioni partners dell'iniziativa sono consapevoli che le Istituzioni scolastiche svolgono un ruolo centrale nello sviluppo delle competenze delle nuove generazioni all'interno della società civile anche al fine di rafforzare la consapevolezza del diritto di cittadinanza attiva.É compito delle Istituzioni pubbliche contribuire alla formazione consapevole delle giovani generazioni, favorendo, in questo modo, l'esercizio del ruolo che spetta a ciascuno nella società e, più in generale, l'innalzamento del livello culturale, economico e sociale del Paese.Il rispetto della legalità finanziaria ed economica, la conoscenza dei meccanismi della finanza pubblica, l'uso corretto delle risorse finanziarie pubbliche sono elementi centrali per favorire, al termine del percorso di studio, l'esercizio consapevole del diritto di cittadinanza da parte degli studenti.Sono previsti i saluti istituzionali di Corrado De Benedittis, sindaco di Corato, Beniamino Marcone, assessore alla cultura del Comune di Corato, Domenica Gattulli, segretario generale del Consiglio regionale della Puglia, Giuseppina Lotito, dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Puglia, Leonardo D'Elia, presidente dell'Ausonia Institute, Giuseppe Mongelli, direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT e Salvatore Romanazzi, magistrato della Corte dei conti.Modera Adriano Muggeo, funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT.Gli interventi di educazione finanziaria saranno tenuti da Luigi Iacobellis e Carmen Papalino, funzionari Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT.