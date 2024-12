II Caffè letterario all'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi

Continua anche oggi 19 dicembre presso l'auditorium della scuola De Gasperi ha preso vita il "Caffè letterario".A partire dal Settecento, esso è stato un luogo d'incontro e di scambio di idee e, per l'occasione, è stato trasformato in un palcoscenico privilegiato per celebrare la figura della donna e la sua complessità.Gli alunni, protagonisti delle serate, hanno presentato "Storie di donne a spasso nel tempo", un evento che ha permesso di immergerci in un affascinante percorso tra le pagine dei libri, le testimonianze di autrici e le riflessioni di intellettuali, per esplorare le sfaccettature dell'universo femminile.Attraverso letture, dialoghi, performance artistiche e proiezioni, lo spettacolo ci ha guidato in un viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta di storie di donne straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nella società. Dai grandi classici della letteratura alle voci più contemporanee, sono stati affrontati temi cruciali come l'emancipazione, l'identità, l'amore, il lavoro, il potere e la lotta per i diritti.