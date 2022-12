"Galattica – rete giovani Puglia", il Comune di Corato supera la selezione

Il Comune di Corato ha superato con esito positivo la selezione di Regione Puglia e Arti Puglia, riferita all'iniziativa "Galattica - Rete giovani Puglia", volta a finanziare nodi, erogatori di servizi di formazione e accompagnamento dei giovani.La proposta progettuale del Comune di Corato, intitolata "Stella polare", è stata giudicata meritevole del contributo massimo finanziabile, pari a 50.000 euro.Il Comune di Corato ha candidato per il "Nodo Galattica" e per le attività di sperimentazione di Servizio civile regionale l'immobile sito nel centro storico di Corato, in Arco Ripoli, già sede dell'Informagiovani.«Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto che vedrà partecipe e beneficiaria la popolazione giovanile della nostra città, di cui abbiamo a cuore il futuro e i sogni» hanno dichiarato il Sindacoe l'assessore alle politiche giovanili. «Siamo pronti a raccogliere le sfide che ci verranno offerte per potenziare il tessuto giovanile coratino e restituirgli la centralità che gli spetta e che esso aspetta da anni. Ringraziamo i partner che hanno manifestato interesse a collaborare alla proposta progettuale e l'ufficio comunale preposto, egregiamente diretto dall'avvocato Giuseppe Sciscioli. Ci impegniamo, insieme a loro e alla comunità tutta, a migliorare le prospettive dei giovani coratini».