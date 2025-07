Gli allievi di “Teatri di.versi” di Corato al Giffoni Film Festival

Il cortometraggio scritto e diretto da, in collaborazione con i bambini e i ragazzi della scuola di teatroapproda in concorso alIl progetto nasce con il desiderio di raccontare qualcosa di importante, profondo e insieme leggero. Una bambina prova a liberare il suo pesciolino rosso, ma trovare uno specchio d'acqua adatto non è così semplice. Come già accaduto nel 2020 con il cortometraggio, anche quest'anno la regista Gisella Gobbi ha scelto i bambini e i ragazzi della scuola di teatro "Teatri di.versi" per raccontare una storia delicata e importante su temi urgenti come la tutela e il rispetto dell'ambiente. La regista, prima di iniziare le riprese, ha incontrato i bambini e i ragazzi nello spazio di Teatri di.versi per raccontare loro l'urgenza che ha ispirato la storia che il cortometraggio racconta e ha condotto un laboratorio di recitazione cinematografica.«Gisella porta come regista valori importanti e ha una particolare sensibilità nel lavorare con i bambini. Siamo onorati che scelga la nostra scuola per i suoi progetti. Sono momenti molto emozionanti per i bambini e certamente ricordi che restano per sempre» afferma la direttrice artistica di Teatri di.versi«In più, partecipare a progetti così importanti li sensibilizza a temi preziosi, prima l'accoglienza con il cortometraggio "Senza nome" e ora l'ambiente con "Il pesciolino rosso". I nostri ragazzi hanno tante opportunità di confronto con realtà esterne e questo stimola la loro crescita».Il cortometraggio verrà proiettato oggi, venerdì 25 luglio, al Giffoni Film Festival in presenza della regista e del cast.è una produzione Oz film, prodotto dae scritto e diretto da. Nel cast la giovanissima e talentuosissima Rachele Sanna, Claudia Lerro, Cristiano Sanna, Michele Lattanzio, Pietro Rogandelli, Zoe Portoghese, Gaia Adda e i bambini e ragazzi di Teatri di.versi.