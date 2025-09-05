Claudia Lerro e Luisa Addario
Claudia Lerro e Luisa Addario
Attualità

Vinto a Corato il bando sulla pace e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo

Lo hanno annunciato l'assessora Luisa Addario e l'attrice Claudia Lerro

Corato - venerdì 5 settembre 2025
La pace e la Palestina continuano a essere in modo attivo al centro dell'attenzione coratina: Teatri di.versi e il suo partner, il Comune di Corato, hanno, infatti, vinto il bando che è stato pubblicato dalla Regione Puglia per incentivare politiche di pace e di sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo.

In un video social corale, Luisa Addario, assessora alla cura delle forme artistiche e culturali, e l'attrice Claudia Lerro, hanno annunciato che il progetto – che sarà meglio sviscerato nei prossimi mesi – coinvolgerà le scuole, gli studenti, gli adulti, le famiglie, nonché tutti coloro che credono che la pace sia l'obiettivo da raggiungere per il nostro e l'altrui bene.

«Abbiamo pensato che fosse urgente in questo momento parlare di Palestina e farla conoscere non a un pubblico qualunque, ma ai giovani soprattutto, perché riteniamo che loro siano gli unici a poter portare un futuro diverso e migliore» sostengono l'amministratrice e l'artista «Non ci riferiamo, però, solo ai giovani di Corato, ma vogliamo creare un ponte concreto con i giovani palestinesi».

L'anno scorso erano stati già gettati i semi sulla realizzazione di connessioni con la Palestina, attraverso un «ponte di parole» tra adolescenti coratini e adolescenti di Ramallah. Quest'anno l'ambizione è maggiore: la volontà è quella di costruire un ponte anche di immagini tra la Cisgiordania, Betlemme e Corato.

«È un modo concreto di fare qualcosa per non lasciare nel silenzio quanto sta avvenendo in Palestina» chiosano Addario e Lerro «L'amministrazione del sindaco De Benedittis è in prima fila per la tutela dei valori della non violenza e della pace, con un focus particolare sull'accoglienza e la tenerezza nei confronti della popolazione palestinese».
  • Luisa Addario
  • teatri di.versi
  • Guerra Israele-Palestina
  • Claudia Lerro
