Vinto a Corato il bando sulla pace e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo

La pace e la Palestina continuano a essere in modo attivo al centro dell'attenzione coratina:e il suo partner, ilhanno, infatti, vinto il bando che è stato pubblicato dalla Regione Puglia per incentivareIn un video social corale,, assessora alla cura delle forme artistiche e culturali, e l'attrice, hanno annunciato che il progetto – che sarà meglio sviscerato nei prossimi mesi – coinvolgerà le scuole, gli studenti, gli adulti, le famiglie, nonché tutti coloro che credono che la pace sia l'obiettivo da raggiungere per il nostro e l'altrui bene.«Abbiamo pensato che fosse urgente in questo momento parlare di Palestina e farla conoscere non a un pubblico qualunque, ma ai giovani soprattutto, perché riteniamo che loro siano gli unici a poter portare un futuro diverso e migliore» sostengono l'amministratrice e l'artista «Non ci riferiamo, però, solo ai giovani di Corato, ma vogliamo creare un».L'anno scorso erano stati già gettati i semi sulla realizzazione di connessioni con la Palestina, attraverso un «ponte di parole» tra adolescenti coratini e adolescenti di Ramallah. Quest'anno l'ambizione è maggiore: la volontà è quella di«È un modo concreto di fare qualcosa per non lasciare nel silenzio quanto sta avvenendo in Palestina» chiosano Addario e Lerro «L'amministrazione del sindacoè in prima fila per la tutela dei valori della non violenza e della pace, con un focus particolare sull'accoglienza e la tenerezza nei confronti della popolazione palestinese».