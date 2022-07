Prenderà il via giovedì 28 luglio e si concluderà venerdì 5 agosto la rassegna teatrale "Serotonina", organizzata dall'associazione culturale Teatri Di.Versi di Corato.Giovedì 21 luglio, alle 10:30, è in programma nella sede di via Carmine, 23 a Corato una conferenza stampa di presentazione del cartellone di eventi, patrocinato dal Comune di Corato e inserito nel carnet degli appuntamenti estivi "Sei la mia città".La manifestazione, approdata a Corato lo scorso anno, ha due importanti obiettivi: costruire occasioni di riso, benessere e produzione di serotonina e farlo attraverso un teatro innovativo, brillante e attento alla nuova drammaturgia.Gli spettacoli si svolgeranno negli spazi della scuola primaria "Fornelli" il 28 e 29 luglio e il 4 e 5 agosto. Previsto anche un laboratorio teatrale per bambini di età compresa fra gli 8 e i 12 anni.