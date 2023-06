"Gli Incontri Sul Mediterraneo": domani la III Edizione al Liceo Stupor Mundi

Il Liceo Artistico Stupor Mundi di Corato presenta la III Edizione de "Gli Incontri Sul Mediterraneo". Una serie di lezioni, mostre, esibizioni sul tema "Arte e Mediterraneo", in occasione della giornata mondiale degli Oceani. Dalle 9 di domattina fino al tardo pomeriggio, fitto programma di appuntamenti:Programma Mattina in Auditorium1^ turno dalle ore 08.30 alle ore 10.30 (aperto alle class) 2^ turno dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (aperto alle classi e al pubblico fino a capienza posti)Saluti del Dirigente Scolastico, Savino Gallo Saluti della presidente Ass. Progetto Mediterranea, Francesca Piro, e presentazione della spedizione Progetto Mediterranea.Presentazione dei lavori:-La Giornata mondiale degli oceani: il laboratorio artistico e la produzione di soggetti marini in maiolica, classi 2 A. 2 B, 2 C, 2 D, 2 E.-In fondo al mar: pittura su cartone di soggetti marini, classe 2 B-Poesia dal mare: elaborati grafico-pittorici e poetici, classe 2 D e 2 F.-Mediterrante - Racconti dal mare: Il mar Mediterraneo tra disegni, vite e storie vissute, classe 2 B. -Progetto arredo urbano: un murales per l'area portuale di Bisceglie, classe 3 B.-Una giornata al porto di Bari: filmato e presentazione del pannello decorativo in maiolica "Rosa dei venti", classe 3 E, 5 E.-La costa Bari - Barletta: la lettura del territorio nord barese in un pannello decorativo, classi 4 D e 5 E.-Le forme dell'acqua, proiezione cortometraggi in animazione, vincitori del concorso internazionale "Projections #2", classe 3 A.Tecniche e materiali nella Daunia dal X al III sec. a. C. Dalla produzione alla riproduzione, a cura della dott.ssa Angela Quitadamo, presidente della Sede Locale dell'Archeoclub d'Italia "Siponto-Monte Sant'Angelo"-Terra, Mani e Daunia", lavori del laboratorio di archeologia con riproduzione di manufatti in ceramica, alunni classi 1 A.1B, 1C, 1 D, 1 E, 2 D, 2 E, esperto dott.ssa Angela Quitadamo.Il Mare e le sue storie, rappresentazione teatrale, alunni delle classi 1 A. 1 B, 2 B, 2 D. 3 A, 3 C, 3 E, 3 F. esperto Claudia Lerro Teatri di.versi (progetto finanziato da Regione Puglia DGR n. 1676 del 21/10/2011).M'illumino di blu: creazioni artistiche floreali per la scenografia de II Mare e le sue storie, a cura del Dipartimento di In- clusione.Visita alle mostre nell'atrio scolastico (dalle 08.45 alle 13.35)Cicero pro domo sua: guida alle esposizioni, a cura degli alunni 'ciceroni' coinvolti nel progetto, coordinamento prof.ssa Donatella di Bisceglie.Programma Pomeriggio in Auditoriumdalle ore 17.00 alle ore 19.30 (aperto al pubblico fino a capienza posti)Saluti del Dirigente Scolastico, Savino Gallo Saluti della presidente Ass. Progetto Mediterranea, Francesca Piro, e presentazione della spedizione Progetto Mediterranea. Saluti dell'equipaggio di Mediterranea (in collegamento on line)Arte e Mediterraneo. Il dialogo tra le sponde del Mediterraneo nel Neolitico, a cura della prof.ssa Lucia Angeli, docente a contratto dell'Università di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS).L'arte ceramica. Dalla scuola al territorio, il laboratorio "Terra, Mani e Daunia" per promuovere iniziativesul Parco Na- zionale dell'Alta Murgia, a cura di Michele lacovelli, presidente della Sede Locale dell'Archeoclub d'Italia "Padre E. D'Angelo" di Corato.Ordinamenta et consuetudo maris, l'arte della libertà, a cura della dott.ssa Annamaria Minutilli, presidente della Sede Lo- cale dell'Archeoclub d'Italia "Antonio Piccinni" di Trani.L'arte della condivisione. Il progetto DISSE e la nuova ottica europea, a cura della dott.ssa Francesca Piro.L'arte della persuasione. Uno spot per la sharing economy, classi 3 A e 4 A.L'arte del costruire in armonia col territorio, plastico di un'unità abitativa ecosostenibileProgetto arredo urbano: un murales per l'area portuale di Bisceglie, classe 3 B, classi 4 D e 5 E.Una giornata al porto di Bari: filmato cerimonia di presentazione del pannello decorativo in maiolica "Rosa dei venti" per il Terminal crociere, classe 3 ECSE.La costa Bari - Barletta: la lettura del territorio nord barese in un pannello decorativo, classi 4 De 5 E.Pensando ai futuri Stati Uniti del Mediterraneo, consegna ufficiale alle autorita della Bandiera del Mediterraneo, a cura della dott.ssa Francesca Piro.L'arte della tessitura, la scuola e il territorio: idee per arredi urbani e il tema della prossima edizione de "Gli incontri sul Mediterra- neo", a cura della prof.ssa Porzia Volpe.Mare Nostrum, 3 edizione, aspettando la Giornata mondiale degli oceani. Evento musicale dell'Ensemble La Stravaganza, all'interno del XXIII Festival delle Murge, direttore artistico Maestro Paola Rubini, musiche di A. Vivaldi e R. Korsakov.Visita alle mostre nell'atrio scolastico (dalle 16.30 alle 18.00)Cicero pro domo sua: guida alle esposizioni, a cura degli alunni ciceroni coinvolti nel progetto, coordinamento prof.ssa Donatella di Bisceglie.Riprese dell'intera manifestazione e servizio giornalistico a cura di Carlo Sacco con Coratoviva e StarTv.Durante la giornata interverranno:Savino Gallo Dirigente ScolasticoUgo Patroni GriffiPresidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico MeridionaleAmedeo Bottaro Sindaco TraniAngelantonio Angarano Sindaco BisceglieCorrado De BenedittisSindaco CoratoFrancesca PiroPresidente Ass. Progetto MediterraneaLucia Angeli Docente Università di FirenzeAngela QuitadamoPresidente Archeoclub "Siponto Monte Sant'Angelo"Annamaria Minutilli Presidente Archeoclub TraniMichele Iacovelli Presidente Archeoclub CoratoClaudia LerroRegista e AttriceIdea e coordinamentoPorzia Volpe, Docente Liceo Artistico