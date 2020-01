Gli studenti dell'Oriani portano in scena Sofocle

Una delle più belle pagine della letteratura teatrale della Grecia antica sarà portata in scena questa sera sul palcoscenico del Teatro Comunale di Corato.Gli studenti del Liceo Classico "A. Oriani" saranno infatti i protagonisti della tragedia "Edipo Re", di Sofocle, autentico capolavoro del V secolo a. C. ritenuta l'opera più rappresentativa del drammaturgo ateniese.La regia è stata curata dalle docenti di lettere antiche Anna Carminetti, Maria D'Introno, Mariagiovanna di Canio e Annamaria Micello.Ogni parte dello spettacolo, dalla coreografia alle musiche, ai costumi e alle scenografie è stata interamente curata dagli studenti e delle loro docenti.Lo spettacolo andrà in scena questa sera alle ore 20.30 (porta ore 20.00).