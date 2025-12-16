Teatro Comunale Corato
A Corato la serata-evento “L’incantesimo del Giullare”

In programma mercoledì 17 dicembre

Corato - martedì 16 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Il Festival Il Giullare torna nella Città di Corato in versione natalizia, mercoledì 17 Dicembre 2025 nella splendida cornice del Teatro Comunale di Corato con la serata-evento "Incantesimo del Giullare" sostenuta dal Comune di Corato con l'adesione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità e della Consulta Permanente per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità.

«Il ritorno del " Festival del Giullare" a Natale, dichiara Beniamino Marcone - Assessore alla Cultura del Comune di Corato, è un momento cruciale per la nostra comunità e per l'offerta di Incanto 2025, il programma natalizio di eventi della Città di Corato.

Questa serata a teatro non è un evento isolato, ma la naturale prosecuzione della proficua collaborazione avviata con il Festival del Giullare già in estate. Vogliamo dare continuità a progetti che incarnano le nostre direttrici culturali e di welfare.

Questo appuntamento risponde a una scelta precisa. Significa ribadire che la cultura è il canale privilegiato per l'inclusione, la valorizzazione dei talenti e il consolidamento dei diritti.»

E' in quest'ottica che la Cooperativa Sociale "Promozione Sociale e Solidarietà", promotrice del festival, torna per proporre un evento culturale, sociale e artistico in cui si intrecceranno la musica e il teatro.

"L'incantesimo del Giullare" è uno show la cui conduzione sarà affidata a Marco Colonna, regista della Compagnia Il Giullare, conduttore da anni in diversi eventi del Festival Il Giullare, comico e autore, tornato in prima serata su Italia 1, in Zelig ON, in cui abbiamo apprezzato, e ne potremmo apprezzare ancora nelle prossime puntate, le sue qualità artistiche.

Una serata in cui la "Compagnia Teatrale Il Giullare", che vanta oltre 20 anni di storia, da cui nasce il Festival e che ne incarna la sua filosofia, curerà gli intermezzi teatrali che faranno da trama di tutto lo spettacolo.

Uno show in cui la musica sarà affidata agli "Scooppiati Diversamente Band" di Roma, esempio eccellente di band capace di portare un messaggio irriverente e positivo, esibendosi sul palco con brani natalizi, classici e moderni. Una band che da anni è ospite negli eventi del Festival Il Giullare e che vanta collaborazioni con nomi di spicco (come Riccardo Sinigallia e Fabrizio Bosso) e un recente inizio di collaborazione con il The Music Man Project di Londra.

Un evento che vedrà tra i protagonisti anche i percussionisti dell'"Associazione Raggi di Sole" di Corato: sul palco sarà portato il frutto di un laboratorio musicale dell'associazione, condotto dal musicista Tommaso Scarimbolo, già andato in scena nei mesi scorsi alla Cittadella degli Artisti di Molfetta.

La proposta di questo show nel cuore del programma coratino natalizio ha l'obiettivo di allontanarsi dalla visione compassionevole e pietistica, ma celebrare la capacità artistica che supera ogni barriera, fornendo un messaggio di speranza e possibilità. Veder esibirsi questi talenti sul palco del Teatro Comunale rompe gli stereotipi legati alla disabilità, trasformando un potenziale stigma in una straordinaria risorsa artistica.
